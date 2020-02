“Mes super-héros étaient Zidane et Cristiano Ronaldo”

L’attaquant français Kylian Mbappé a expliqué que lorsque Zinédine Zidane l’a appelé avec 14 ans pour effectuer un test avec la carrière du Real Madrid, c’était comme “être sur la lune”, car l’entraîneur blanc actuel était son idole enfant et il le faisait Décorez le mur de votre chambre avec Cristiano Ronaldo.

26/02/2020

Act.27 / 27/2020 à 09:53

CET

SPORT.es

“Certains enfants ont des affiches de super-héros sur les murs de leurs chambres. J’ai eu beaucoup de Zidane et Cristiano. (Pour être honnête, quand j’ai grandi, j’ai aussi mis une partie de Neymar, qu’il trouve très drôle, mais c’est une autre histoire!) “, Explique Mbappé dans une lettre ouverte publiée dans” The Players Tribune “, où il raconte son enfance et son adolescence dans Bondy, un quartier de banlieue en dehors de Paris.

L’attaquant raconte “l’incroyable surprise” qu’il a reçue lors de son 14e anniversaire. “Mon père a reçu un appel d’une personne du Real Madrid m’invitant à venir en Espagne pour une formation pendant les vacances. C’était une surprise, car ils ont en fait dit à mon père:” Zidane aimerait voir votre fils “. À ce moment-là, “Zizou” était le directeur sportif. Bien sûr, il était sur la lune. Il était désespéré de partir “, dit-il.

“Je n’oublierai jamais le moment où nous sommes arrivés au centre de formation depuis l’aéroport. Zidane nous a rencontrés dans le parking à côté de sa voiture, et c’était une très belle voiture, bien sûr. Nous nous sommes salués puis nous avons proposé de m’emmener sur le terrain. Il pointait du doigt le siège avant, comme dire “viens, entre.” Mais je me figeai et demandai: “Dois-je enlever mes chaussures?” Hahaha! Je ne sais pas pourquoi j’ai dit cela. Mais c’était “la voiture de Zizou!” Il pensait que C’était assez drôle et il a dit: “Bien sûr que non, allez, entrez”, dit-il.

Cependant, le champion du monde précise que son essai au Real Madrid “n’était pas vraiment si simple”. “Les recruteurs de talents avaient commencé à venir voir mes matchs et je recevais déjà une certaine attention des médias. Quand vous avez 13 ans, vous ne savez pas comment y faire face. Il y avait beaucoup de pression et ma famille voulait me protéger”, se souvient-il.

Pour cette raison, il a rejeté le Real Madrid et Chelsea, un club avec lequel il a également effectué des tests quand il était adolescent. “J’ai supplié mes parents de me laisser quitter Bondy et d’aller dans un grand club, mais vous devez les comprendre. Ils voulaient que je reste à la maison pour être un enfant et vivre une vie normale. Je ne le comprenais pas à ce moment-là, mais c’était vraiment le meilleur pour moi, car j’ai appris de nombreuses leçons difficiles que je n’aurais jamais apprises dans la bulle d’une académie “, se souvient-il.

Par ailleurs, Mbappé rappelle également la Coupe du monde remportée en 2018 par la France et souligne qu’il a vécu “comme un enfant”. “De tous les souvenirs, celui que je n’oublierai jamais est quand nous étions dans le tunnel avant le premier match contre l’Australie, en attendant de partir. Cela m’a frappé ce que je vivais. J’ai regardé Ousmane Dembélé et nous ne faisions que sourire et secouer la tête. Nous sommes sortis à la campagne et avons senti 65 millions de personnes derrière nous. Quand j’ai entendu la Marseillaise, j’aurais pu pleurer“raconte-t-il.