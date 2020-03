Meunier arrivera gratuitement au Borussia Dortmund en été

Lorsque la rivière sonne, l’eau porte. Et ils ont passé plusieurs semaines à raconter le nom du Belge Thomas Meunier, 28 ans, avec le Borussia Dortmund. L’arrière droit, qui fait partie des joueurs qui ont mis fin à son contrat avec le PSG en juin, a conclu un accord avec l’ensemble de la Ruhr pour rejoindre l’équipe pour la prochaine campagne., selon les médias allemands.

17/03/2020 à 10:57

Meunier, qui a débarqué dans l’équipe parisienne à l’été 2016 en provenance de Bruges en échange de six millions d’euros et après avoir fait un grand Eurocopa étant l’un des meilleurs joueurs du tournoi à son poste, Il n’est plus indispensable pour le PSG, son contrat n’a donc pas été renouvelé à ce stade de la saison. L’ensemble dirigé par des Suisses Julian Favre Il a été très attentif et a devancé plusieurs équipes qui suivaient les traces du défenseur pour prendre leurs services.

Bien que son arrivée ne soit pas encore officielle, c’est un secret de polichinelle que Il finira par jouer dans l’ancien Signal Iduna Park. Meunier arrivera pour remplacer Achraf Hakimi sur le flanc droit de l’arrière, qui doit a priori revenir au terme de cette campagne au Real Madrid, club auquel appartiennent ses droits et qui l’a envoyé en prêt deux saisons au Borussia Dortmund.

MeunierDe plus, il peut parfaitement agir en tant que laneman, un plus que l’entraîneur suisse de Dortmund aime beaucoup, qui a avancé la position d’Achraf plus d’une fois cette année.

L’ancien footballeur français Rothen Il a osé aller plus loin et a assuré dans les microphones de «RCM Sport» que la signature de Meunier pour Dortmund, c’est “100% confirmé”. Meunier Ce fut une pièce importante pour Tuchel cette campagne, mais en raison des blessures continues de l’équipe de jeunes du PSG Colin Dagba, dans lequel l’entité parisienne est aveuglément confiée comme l’arrière droit de l’avenir.