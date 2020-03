Monaco: Gelson Martins suspendu six mois pour avoir poussé un arbitre

Gelson Martins a poussé l’arbitre Mikael Lesage après qu’un de ses coéquipiers a été expulsé.

Monaco, Gelson Martins, a été frappé d’une suspension de six mois pour avoir poussé un arbitre lors d’une défaite 3-1 en Ligue 1 à Nîmes le mois dernier.

L’international portugais de 24 ans a poussé l’arbitre Mikael Lesage après que son coéquipier Tiemoue Bakayoko a été limogé pour un tacle dangereux à la 32e minute. Il a ensuite poursuivi avec une poussée encore plus forte après que lui aussi eut reçu un carton rouge.

Le comité disciplinaire de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a jugé l’action de Martins “brutale” et a justifié la suspension provisoire de l’ancien Sporting et de l’Atletico Madrid en raison de la nature de l’incident.

“Après avoir examiné le dossier et entendu le joueur, la commission a décidé de sanctionner Gelson Martins avec une interdiction fermée de six mois”, indique le communiqué de la LFP. “Cette décision entre en vigueur le 6 février.”

Par conséquent, Martins ne pourra plus jouer au football national avant la reprise de la Ligue 1 en août. Sa suspension le rend presque certainement également hors de discussion pour l’Euro 2020.

Martins, pour sa part, s’est rendu sur les réseaux sociaux peu de temps après l’incident pour s’excuser auprès de Lesage et admettre son erreur, tandis que le vice-président monégasque Oleg Petrov a déclaré lors d’une conférence de presse que le joueur serait “sévèrement sanctionné” par le club.

Les hommes de l’entraîneur Robert Moreno sont actuellement septièmes du tableau de Ligue 1 et six points derrière les places potentielles de qualification pour la compétition continentale.

Martins a marqué quatre buts et une passe décisive après 23 apparitions dans toutes les compétitions cette saison. Et tandis que Monaco a déclaré sa conviction que son bon dossier disciplinaire précédent aurait dû compter en sa faveur, ils ont une fois de plus condamné son “comportement injustifiable”.

La formation basée au Stade Louis II a également qualifié la décision de “sanction très lourde” et de “durée excessive”.

Malgré cela, Monaco n’a pas indiqué qu’il ferait appel de l’interdiction.