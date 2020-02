Montpellier HSC 1 – 0 AS Saint Etienne

Il Saint etienne n’a pas réussi à se plier Montpellier, qui a gagné 1-0 lors de la rencontre qui s’est tenue ce dimanche au Stade de La Mosson. Il Montpellier HSC a fait face à la réunion avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre FC Metz. De la part de l’équipe visiteuse, le AS Saint Etienne il a été battu 0-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Olympique de Marseille. Après le résultat obtenu, le set de Montpellerino est cinquième, tandis que le Saint etienne Il est quinzième à la fin du match.

Le match a commencé pour l’équipe locale, qui a ouvert le score grâce à l’objectif de Andy Delort à la 25e minute, clôturant ainsi la première période avec un 1-0 à la lumière.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en deuxième mi-temps, le match s’est donc terminé avec un score de 1-0.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Montpellier entré par le banc Arnaud Souquet, Joris Chotard et Thibault Vargas remplacer Florent Mollet, Jordan Ferri et Mihailo Ristic, tandis que les changements Saint etienne étaient Franck Honorat, Edmilson Indjai Correia et Charles Abi, qui est entré par Yvann Macon, Lois diony et Miguel Trauco.

Pendant les 90 minutes de jeu, cinq cartes au total ont été montrées. Il Montpellier a dû faire face à la sanction de Mihailo Ristic avec carton jaune et l’expulsion de Junior Sambia avec un carton rouge, tandis que les visiteurs ont subi la sanction de Loic Perrin, Wesley Fofana et Denis Bouanga.

Avec cette victoire, le Montpellier Il s’est classé cinquième avec 37 points à la fin de la partie, tandis que l’équipe dirigée par Claude Puel Il était à la quinzième place avec 28 points.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe Montpellerino affrontera le AS Monaco et, d’autre part, la AS Saint Etienne il le fera contre lui Brest.

Fiche techniqueMontpellier HSC:Stéphane Ruffier, William Saliba, Wesley Fofana, Loic Perrin, Yvann Macon, Ryad Boudebouz, Yohan Cabaye, Jean-Eudes Aholou, Miguel Trauco, Denis Bouanga et Lois DionyAS Saint Etienne:Gerónimo Rulli, Daniel Congre, Damien Le Tallec, Vitorino Hilton, Junior Sambia, Florent Mollet, Jordan Ferri, Teji Savanier, Mihailo Ristic, Gaetan Laborde et Andy DelortStade:Stade de La MossonButs:Andy Delort (1-0, min. 25)