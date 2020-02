Montpellier HSC 3-0 Racing Strasbourg

Il Montpellier signé une performance exceptionnelle après avoir frappé le Strasbourg lors de la réunion tenue à Stade de La Mosson ce samedi, qui s’est terminé par un score de 3-0. Il Montpellier HSC est venu avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre SCO Angers par un score de 1-0. De son côté, le Racing Strasbourg a dû se contenter d’un nul nul contre le Amiens SC. Avec ce résultat, le groupe Montpellerino est cinquième, tandis que Strasbourg Il est huitième après la fin du match.

Pendant la première période du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé du 0-0 initial.

Après la première mi-temps, le but de la Montpellier HSC, qui a créé le lumineux avec une peine maximale de Teji Savanier à la 57e minute. Il a ensuite marqué l’équipe locale, augmentant les distances à la 61e minute. Il a ajouté l’équipe locale à la 65e minute grâce à, terminant ainsi le match avec un score final de 3-0.

Dans le chapitre des changements, c’était un match dans lequel les deux entraîneurs ont fait tous leurs changements. Les joueurs de Montpellier qui sont entrés dans le jeu étaient Joris Chotard, Junior Sambia et Yun Il-Lok remplacer Jordan Ferri, Gaetan Laborde et Thibault Vargastandis que les changements de Strasbourg étaient Majeed Waris, Ibrahima Sissoko et Lucien Kevin Zohi, qui est entré pour remplacer Ludovic Ajorque, Dimitri Lienard et Mothiba Lebo.

L’arbitre du match a montré trois cartons jaunes. Des deux équipes, Damien Le Tallec de l’équipe locale et Alexander Djiku et Majeed Waris de l’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec 40 points, le Montpellier HSC Il a terminé cinquième de la table générale à la fin de la réunion, tandis que le groupe dirigé par Thierry Laurey Il s’est classé huitième avec 38 points.

Le lendemain sera confronté à la Montpellier HSC avec lui Stade Rennes. De son côté, le Racing Strasbourg sera mesurée avant la Paris S. Germain.

Fiche techniqueMontpellier HSC:Matz Sels, Kenny Lala, Alexander Djiku, Lamine Kone, Stefan Mitrovic, Lionel Carole, Jeanricner Bellegarde, Dimitri Lienard, Adrien Thomasson, Ludovic Ajorque et Lebo MothibaRacing Strasbourg:Gerónimo Rulli, Daniel Congre, Damien Le Tallec, Vitorino Hilton, Thibault Vargas, Teji Savanier, Jordan Ferri, Mihailo Ristic, Florent Mollet, Gaetan Laborde et Andy DelortStade:Stade de La MossonButs:Teji Savanier (1-0, min. 57), Gaetan Laborde (2-0, min. 61) et Teji Savanier (3-0, min. 65)