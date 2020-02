Nantes éloigne l’Olympique de Marseille de la lutte pour le titre

Nantes surprend l’Olympique de Marseille à domicile et il est difficile de disputer la ligue au Paris Saint Germain. Gourcuff était courageux depuis le début et fixer le rythme d’une réunion au cours de laquelle les locaux n’ont pas réussi face à l’objectif. Malgré les arriérés offensifs de Marseille, les jaunes ont enduré le type et ils ont gardé la tête du tableau de bord pour gagner 1-3 et prendre les trois points.

OMA

NAN

Olympique Marseille

Mandanda; Amavi, Caleta-Car, Álvaro, Sarr; Sanson, Kamara (Strootman, 70 ‘), Rongier (Aké, 70’); Payet, Benedetto, Germain (López, 81e).

Nantes

Lafont; Traoré, Pallois, Girotto, Appiah; Abeid, Louza; Limbombe (Touré, 73 ‘), Blas (Krhin, 90’), Bamba; Simon.

Buts

0-1 M.35 Limbombe. 1-1 M.39 Sanson. 1-2 M.53 Bamba. 1-3 M.90 Álvaro, dans sa propre porte.

Arbitre

Jerome Miguelgorry. TA: Simon (45 ‘), Traoré (62’), Girotto (65 ‘) / Amavi (44’)

Incidents

Stade Vélodrome. 56 000 spectateurs

Les premières minutes n’avaient pas de dominateur clair, bien que Nantes ait attaqué avec autre chose de danger. Mais ceux de Gourcuff n’ont pas fini de faire face au but avec confort. Pendant ce temps, l’équipe locale a essayé de faire son truc avec un jeu consolidé au centre du terrain, mais sans idées en tête. Bien qu’il joue mieux que son rival, Le danger était risible.

Il a prévenu de l’arrivée des buts de Simon après un grand départ de Nantes après récupérer une grosse balle et la filtrer vers la décocher de l’attaquant, qui a décoché un tir croisé qui a touché le but de Mandanda. Mais il a fallu dépasser une demi-heure de jeu pour que le tableau de bord s’ouvre. Fidèle au déroulement de la réunion, c’est Nantes qui a marqué le premier après un superbe centre de Bamba à Limbombe que, seulement dans le deuxième costume, il a réussi à finir le plaisir de surmonter Mandanda sans problèmes.

GRANDES MINUTES DE FOOTBALL

La bonne réponse était Olympique, qui a fait le premier tir entre les trois bâtons et a presque surpris l’équipe visiteuse. Mais loin de baisser la tête, les Villas-Boas se sont réveillées et ont essayé de correspondre le plus tôt possible. C’est alors qu’une course de l’aile droite a laissé un précieux Sanson qui, de l’avant de la zone, l’a frappé avec une chaussure au ballon que Lafont est venu toucher avec ses doigts mais n’a pas réussi à arrêter. Et il ne s’est pas contenté du match nul, puisqu’il était sur le point de battre Nantes au tableau de bord avec un coup de peigne de Germain qui s’est égaré après une énorme faute du centre du terrain. Enfin, les deux ensembles se sont dirigés vers le vestiaire avec la cravate actuelle.

La seconde mi-temps a eu la même dynamique, mais avec un but plus tôt. Il a de nouveau chuté en faveur de Nantes, qui a recommencé mieux. Kader Bamba a fait de l’espace au bord de la zone et a réussi à finir la porte en caressant le poteau Mandanda. Dès lors, L’Olympique a essayé comme il pouvait mais sans obtenir de résultats. Le seul danger qu’ils ont rencontré était une balle immobile.

LA MARSEILLE, AU DÉSESPÉRÉ

Alors que, Nantes a demandé la peine face au désespoir de Marseille. L’équipe de Villas-Boas semblait plus dangereuse, mais les chances viennent clairement du côté des visiteurs. Après quelques tentatives de Payet et Germain, ce dernier a demandé un penalty après les mains éventuelles du défenseur rival, c’est Álvaro qui a marqué après le temps réglementaire. Dommage que c’était fruit d’un jeu malheureux des attaquants nantais qui, entre rebond et rebond, est entré dans le but local en frappant son pied. Enfin, 1-3 en faveur de l’équipe visiteuse et les trois points sur le chemin de Nantes.