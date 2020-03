“Neymar a été touché et nous verrons s’il est disponible”

Les huitièmes de finale de la Ligue des champions arrivent et à Paris ils commencent à trembler. C’est la troisième saison de Neymar au PSG, mais lors des deux précédentes autant de blessés ont terminé leur saison à l’avance. Cette année, il a pu jouer le match aller, malgré son petit coup sûr, mais s’est retrouvé avec les désagréments du match de Copa contre Lyon et est douteux pour ce week-end.

Son entraîneur, Thomas Tuchel, a tenu à préciser que c’est quelque chose de doux, bien qu’il n’ait pas assuré sa présence ce samedi contre Strasbourg: “Ney a été touché à Lyon. Nous verrons s’il est disponible.”. De plus, Tuchel a rappelé que le Brésilien s’était blessé il y a un peu plus d’un an lors d’un match contre l’équipe à laquelle il sera confronté demain: “Nous savons que tout peut arriver dans un match. Il y a une histoire entre lui et Strasbourg, mais nous ne devons pas penser à des choses étranges.”.

Le «10» s’est fracturé le pied droit et n’a pas pu être disponible pour Manchester United lors du match nul qui a provoqué les adieux soudains du club parisien en Europe. Il semble peu probable que l’entraîneur de Dortmund risque, puisqu’ils sont des leaders éminents de la ligue française -13 points sur Marseille.

Mercredi prochain, le PSG doit retracer le résultat négatif obtenu au Signal Iduna Park -2-1- si vous ne souhaitez pas retomber sur le premier changement de la phase KO.