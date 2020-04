Neymar bénit le petit ami de sa mère, 30 ans de moins qu’elle et madridista

Nadine Gonçalves a annoncé son nouveau partenaire par surprise le week-end dernier. La mère de Neymar, 52 ans, semble avoir trouvé l’amour, rien d’extraordinaire. Cependant, la chose surprenante est qu’elle est deux fois son petit ami, Tiago Ramos, qui à 22 ans semble peu se soucier d’être le beau-père de la star brésilienne, 28. C’est Nadine elle-même qui a annoncé la relation avec une photo sur son compte Instagram et ‘Ney’ semble leur avoir donné son approbation.

13/04/2020

Agir à 18h22

CEST

SPORT.es

La mère de l’actuel footballeur du PSG, confiné au Brésil, a posté une photo sur le réseau social précité dans une attitude très affectueuse avec le joueur de 22 ans. “L’inexplicable ne s’explique pas, il se vit …”, écrit Nadine accompagnant d’un cœur ses sentiments. Les nouvelles ont eu un grand impact et Réactions de Neymar et Ney Pai ils n’ont pas attendu.

“Sois heureuse, maman”, a commenté le ’10’, donnant ainsi sa bénédiction, tandis que son père a également reçu la nouvelle à bras ouverts, applaudissant émoticônes et mains levées. Beaucoup se demandent alors qui est Tiago Ramos?

Tiago est un «joueur» bien connu qui fait partie de l’équipe e-sports 4K EASY GAME, l’une des équipes les plus connues du pays. Elle gagne également sa vie en modelant et en étant une véritable célébrité sur le réseau social ‘Tik Tok’, où elle a plus de 350 000 abonnés. En revanche, le jeune brésilien Il est fan du Real Madrid Comme on peut le voir sur plusieurs photos sur leurs réseaux sociaux. Nadine et Tiago, un couple populaire par tous les comptes.