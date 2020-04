Neymar choisit ses cinq meilleurs matchs de la saison

Neymar, confiné chez lui à Rio de Janeiro, a voulu profiter de la quarantaine pour revoir ses meilleurs matchs de la saison avec le maillot du PSG. L’attaquant brésilien, à travers son équipe de presse, a fait une déclaration expliquant les raisons de son choix.

04/08/2020

L’un de ceux choisis était le dernier match de Ligue des Champions qu’il a joué contre le Borussia Dortmund. Les Français ont dû gagner pour se qualifier pour les quarts de finale et ils l’ont fait. : “J’attendais ce match. Les jours qui ont précédé ce jour ont été des moments très tendus. Le plus important était l’unité de notre groupe et la volonté de tous les joueurs, du plus âgé au plus jeune & rdquor ;.

Neymar célèbre sa victoire contre le Borussia Dortmund en Champions | .

De cette fête, Neymar Il souligne également que «la nuit était spéciale, on aurait dit les Libertadores. La foule n’était pas sur le terrain, mais nous a accueillis dans les rues avec une fête incroyable. Ce dont nous avions besoin est arrivé. Une autre chose inoubliable a été la fête avec les fans après le match & rdquor ;.

Les autres matches qu’il choisit sont Strasbourg et Lyon, où il a marqué un but dans les derniers instants qui a donné la victoire à son équipe après un été chargé de rumeurs sur sa possible signature avec le Barça. Celui de Lille, où il a appris la mort de Kobe Bryant et il voulait consacrer un but pendant le match et la raclée à Lyon avec une référence claire à la grande performance de Mbappé.