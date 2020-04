Neymar du PSG fait face à une baisse de salaire de 50% dans le cadre de la pandémie de coronavirus

Sid Lowe plonge dans l’intérêt manifesté par Barcelone pour Neymar à la lumière des joueurs qui prennent des réductions de salaire.

Neymar du Paris Saint-Germain et les autres joueurs les mieux rémunérés de la Ligue 1 sont confrontés à d’importantes baisses de salaires alors que le football français cherche à soulager la crise financière causée par la pandémie de coronavirus, ont confirmé des sources à ESPN.

Le virus a décimé le sport, les saisons de football à travers le monde étant suspendues indéfiniment. En France, le refus de Canal + et de beIN Sports de payer de l’argent pour les droits de télévision ce mois-ci a affecté les finances de tous les clubs français professionnels, tandis que le sponsor bordelais a suspendu son contrat.

Selon des sources ESPN, après des discussions entre l’Union nationale des joueurs de football professionnel (UNFP) et le ministère de l’Économie et des Finances, un accord a été conclu pour recommander une réduction temporaire des salaires des joueurs et clubs professionnels.

Les joueurs gagnant entre 10 000 € et 20 000 € par mois après un chômage partiel subiraient une réduction de 20%, ont expliqué des sources ESPN, avec ceux de 20 000 € à 50 000 € à 30%, ceux de 50 000 € à 100 000 € à 40% et 100 000 € ou plus – y compris Neymar, le meilleur soutien de la Ligue 1 – à 50%.

Le chômage partiel, qui signifie que les joueurs gagnent environ 70% de leur salaire habituel, a permis à l’argent de l’État d’aider les clubs les plus vulnérables, mais il ne tiendra pas dans un avenir prévisible sans date de retour fixée.

“L’idée est que les joueurs reportent une partie de leur salaire d’avril pour permettre aux clubs de s’en sortir”, a déclaré le président de l’UNFP Philippe Piat à l’Agence France Presse plus tôt cette semaine, avant de qualifier cela “d’effort temporaire” en raison de “l’urgence sanitaire”. “

Conformément à la recommandation de l’UNFP et du ministère de l’Économie et des Finances, le montant de la réduction des salaires dépendrait des gains du joueur et ceux qui gagnent moins de 10 000 € par mois après un chômage partiel ne seraient pas affectés.

“Nous ne pouvons forcer personne à adhérer”, a déclaré Piat. “Une large majorité n’y ira pas. Nous leur conseillons à tous de l’accepter car cela sauvera des emplois. Sans cela, la profession en souffrira.”

La recommandation a été faite aux clubs et aux joueurs, qui verraient leurs salaires impayés réglés une fois que les droits TV de Canal + et de beIN Sports auront été libérés – potentiellement la fin du verrouillage du coronavirus.

Beaucoup de joueurs les plus rémunérés de Ligue 1 sont des joueurs du PSG, des sources ESPN confirmant que le club négocie avec ses joueurs pour accepter les réductions temporaires.