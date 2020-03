Neymar et Thiago Silva du PSG de retour au Brésil en raison de la pandémie de coronavirus – sources

Gab Marcotti analyse les obstacles logistiques à Barcelone pour éloigner Neymar du PSG compte tenu de son prix.

Neymar et son coéquipier du Paris Saint-Germain Thiago Silva sont rentrés chez eux au Brésil en raison de la pandémie de coronavirus, quittant la France avant que le pays ne soit bloqué mardi, ont indiqué des sources à ESPN.

Le PSG a donné à tous les joueurs l’autorisation de quitter le pays et de s’isoler où ils voulaient ou de rester chez eux à Paris, où les ordres de verrouillage sont entrés en vigueur à 12 heures. heure locale le mardi. Certains comme Neymar et Silva ont décidé de partir, mais avec l’accord du club.

L’épouse de Silva, Isabele, a confirmé via les médias sociaux que le couple était à Paris dès mardi matin, mais des sources ont déclaré à ESPN que Silva et sa femme sont depuis revenus au Brésil.

D’autres membres du personnel d’entraîneurs et de joueurs du PSG sont rentrés chez eux, mais certains ont choisi de rester avec leurs familles dans la capitale française.

Le défenseur Marquinhos a choisi de rester en France au lieu de rentrer au Brésil, selon des sources.

Malgré les restrictions causées par le coronavirus, les joueurs du PSG ont reçu des instructions du personnel d’entraîneurs pour maintenir leur niveau de forme physique.

Des sources ont déclaré à ESPN que ces plans comprennent huit minutes d’échauffement, 10 minutes de faire des poids (en poussant au moins leurs propres poids ou plus), 40 minutes de course sur le tapis roulant avec un changement de rythme et cinq minutes de réchauffement.

Le club n’a pas encore décidé quand l’entraînement complet reprendra.

Les deux principales divisions de la France ont été suspendues indéfiniment, tandis que le reste du football national européen a été plongé dans le chaos, la Premier League, la Serie A et la Liga étant également perturbées.