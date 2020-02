Neymar jouera le jeu Carnival Day

Comme toujours à ces dates, le grand doute entourant le duel entre le Paris Saint Germain et les Girondins de Bordeaux était si Neymar allait jouer le match de carnaval. Quelque chose que le Brésilien a fait une blague avec une vidéo dans laquelle il a dit être triste Ne pas aller au carnaval brésilien.

23/02/2020

À 08:32

CET

Pablo Rivera

Comme d’habitude à l’avant, cette blague arrive au pire moment de l’équipe. Après perdre le premier match de la huitième de finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund l’ambiance n’est pas très festive au Parc des Princes, bien que les joueurs soient déjà chargés de célébrer les choses. “Nous ne sommes pas contents avec l’image du parti “, a déclaré Tuchel dans une roue de barrage, triple anniversaire de l’Uruguayen Edinson Cavani et des Argentins Mauro Icardi et Ángel di María. Une fête où étaient presque tous les membres du personnel et cela a eu lieu à peine deux jours après la débâcle en Europe.

LA POLITIQUE ENVELOPPE LE PSG

Tuchel a avoué avoir vu “surpris & rdquor; pour la diffusion dans les réseaux sociaux de la célébration, dans lequel on pouvait voir danser sans chemise à Cavani, Leandro Paredes ou Keylor Navas, à côté d’un fougueux Neymar. L’entraîneur a semblé se mordre la langue lorsqu’il a répondu aux questions sur cette célébration: “J’ai été surpris de voir cette vidéo. Nous avons discuté dans les vestiaires. Faut rester à l’intérieur. C’était un jour de congé, c’était sa vie privée, mais nous avons parlé et ce que nous avons dit doit rester à l’intérieur (…) Je n’arrêterai pas de donner mon avis au groupe“.

Oui, le technicien il est clair que cette situation se dégage, et tout arrive à gagner aujourd’hui. Il a donné comme exemple le double duel de l’année dernière contre Liverpool en phase de groupes. Au match aller à Anfield, ils ont perdu, mais ils ont su réagir au retour, alors que la victoire était nécessaire pour se qualifier pour les huitièmes. «J’ai l’impression que mes garçons sont très compétitifs et ils sont plus quand les choses ne sont pas confortables& rdquor; Tuchel a ajouté que, pour tout cela et plus encore, il doit sortir victorieux du duel contre les Girondins de Bordeaux.

Compositions probables

Paris Saint Germain: Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa; Marquinhos, Verrati, Gueye; Mbappé, Icardi, Neymar.

Girondins de Bordeaux: Costil; Kwateng, Pablo, Koscielny, Sabaly; Otavio, Basic; Hwang, De Préville, Oudin; Briand

Arbitre: Willy Delajod (français).

Stade: Parc des Princes.

Heure: 21 h 00