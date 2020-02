Neymar, meilleur joueur de janvier en France

Bien qu’il ait marqué le but qui donne vie au PSG, Neymar n’a pas signé sa meilleure performance lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund.

20/02/2020 à 21:36

CET

Sport.es

Le Brésilien a même ouvert la n-ième polémique au sein du club parisien en blâmant les services médicaux peu performants proposés au Signal Iduna Park.

Sa plainte était qu’il n’avait pas été autorisé à jouer les trois précédents matchs de Ligue 1 par mesure de précaution contre un coup aux côtes reçu contre Nantes.

Jusqu’à cette mésaventure, Neymar enchaîne sept matchs de championnat (neuf cibles). Les trois derniers ont eu lieu au mois de janvier. Et le Brésilien a clôturé cette liste de réunions avec cinq buts et une passe.

Commencé avec un doublé en 3-3 avec lequel la visite de Monaco au Parc des Princes s’est clôturéeIl a poursuivi avec un objectif et une passe de but également contre Monaco (1-4) dans un match reporté et a fini par sceller les deux buts de la victoire à Lille (0-2).

Bien qu’il ne compte pas aux élections, Neymar a terminé le mois de janvier avec un but en 6-1 à Saint Etienne, en quart de finale de Coupe de France, et une passe décisive en demi-finale 0-3 contre Rennes.

Décembre et janvier ont été les meilleurs mois de un Neymar conditionné par la blessure du Brésil et cela l’a empêché de faire la pré-saison et un autre accident musculaire ultérieur qui a retardé son installation jusqu’à la fin de novembre.