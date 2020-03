Neymar ne s’arrête pas et continue sa préparation

Neymar Il reste concentré sur son perfectionnement en tant que footballeur et suit le plan d’entraînement qui lui a été préparé par le PSG. L’attaquant brésilien a publié une image sur ses réseaux sociaux avec le slogan “Nous continuons” et en ajoutant le hashtag #CoronaOut. On y voyait des équipements de gym en arrière-plan et le Brésilien a toujours été très actif à la maison.

14/03/2020 à 23:12

CET

SPORT.es

L’image de Neymar rejoint celle de nombreux athlètes qui aujourd’hui ont profité des réseaux sociaux pour envoyer des messages à la population qu’il est préférable de rester à la maison. Le Brésilien est l’un des joueurs les plus suivis sur Instagram et ses messages ont donc toujours beaucoup de répercussions.

Le dernier match du Brésilien sous le maillot du PSG était contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Là, l’attaquant était le protagoniste inaugurant le tableau de bord et classant son équipe pour les quarts de finale de la compétition européenne maximale.

Continuez #CoronaOut pic.twitter.com/GiA99HOGUA

– Neymar Jr (@neymarjr) 14 mars 2020