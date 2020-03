“Neymar n’est pas gros”

L’état physique de Neymar a inquiété ces derniers jours. Son absence des terrains de jeu en raison de la blessure qu’il a subie dans les côtes et le manque de jeux avait fait que dans certains secteurs il doutait de l’état physique du Brésilien et que même certaines opinions indiquaient un certain surpoids de Neymar. Le PSG constate la disparition de Neymar et c’est pourquoi sa présence mercredi prochain contre le Borussia Dortmund semble décisive.

sport.es

Neymar n’est cependant pas à son meilleur de la saison et les mots de Thomas Tuchel, son entraîneur, assurant “qu’il est toujours dangereux”, a accentué cette méfiance à l’égard de l’état physique du Brésilien. Cependant, des sources autour de Neymar ont catégoriquement nié “L’Equipe” que l’attaquant brésilien était en surpoids. Même du club lui-même, cet aspect a été refusé. Il est assuré qu’au cours des quinze derniers jours, Neymar a maintenu son poids, qu’il est fort et qu’il manque peut-être un peu de rythme. Ce n’est pas au niveau de janvier dernier et ce dont vous avez besoin, ce sont des matchs.

Malgré cela, la question se pose maintenant de savoir si le faire jouer ce week-end contre Strasbourg pour accélérer ou le réserver avant la possibilité d’une rechute. Cela semble clair pour Tuchel: plus Neymar joue, plus il est fort.