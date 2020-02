Neymar remporte des entiers pour mesurer Dortmund

Optimisme croissant dans la capitale française. Deux jours après la visite du Borussia Dortmund en match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions, Neymar s’est entraîné avec une normalité absolue avec le reste de ses coéquipiers. Comme il l’a dit dimanche «Le Parisien», le Brésilien fait la une des journaux contre l’équipe allemande, à moins qu’il y ait une douleur de dernière minute. Dans le même esprit, «RMC Sport» a confirmé que le São Paulo sera convoqué.

16/02/2020 à 21:33

CET

SPORT.es

Le «10» de PSG Il n’a pas disputé une seule minute de compétition depuis le 1er février, date à laquelle il a joué à la fin du match de championnat contre Montpellier. Le paulista a mis fin à la rencontre avec de fortes douleurs dans la zone côtière qui l’ont empêché de participer aux quatre prochaines réunions.

Pas de risque

Depuis lors, les deux Thomas Tuchel car les services médicaux du club ont choisi la prudence. À tout moment, la priorité a été que l’ancien barbare arrive en pleine forme pour se mesurer à Dortmund. «Vous devez jouer lorsque vous êtes prêt à jouer. Nous devons calculer le risque, l’entraîneur allemand a répété maintes et maintes fois au cours de la semaine dernière.

«Il s’entraîne avec nous normalement, car à l’entraînement, il est moins protégé. Vous courez moins de risques qu’en match. Le risque diminue chaque jour. Nous devons prendre une décision collective & rdquor ;, avait-il expliqué Tuchel avant de mesurer ce samedi à Amiens.

Avec les batteries chargées

Le retour attendu de Neymar Ce n’est pas la seule bonne nouvelle pour la capitale. Aussi Presnel Kimpembe il s’est entraîné normalement ce dimanche, donc il devrait Abdou Diallo et Colin Dagba être les seules victimes forcées dans le PSG pour faire face à ceux du bassin de la Ruhr.

De cette façon, Thomas Tuchel Vous pourriez aligner votre gala onze ce mardi après des semaines de rotations et de blessures marquées. Selon ‘L’Équipe’ et les autres grands médias français corroborés, l’entraîneur allemand prévoit de commencer par Keylor Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Verratti, Dites Maria, Icardi, Mbappé et Neymar.

De tous, juste Keylor, Dites Maria e Icardi Ils ont joué les 90 minutes ce samedi contre Amiens. Thiago Silva, Verratti, Marquinhos et Bernat Ils ont joué 45 minutes ou moins. Donc, le PSG arrive avec de nouvelles jambes pour le match le plus important jusqu’ici cette saison.