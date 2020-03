Neymar revient sans marge d’erreur

Malgré le climat pérenne d’instabilité qui règne dans le Parc des Princes, la capitale est à 90 minutes de disputer une nouvelle finale. Les de Thomas Tuchel visiter ce soir Lyon en demi-finale du Coupe de France. Neymar Ce sera la principale nouveauté du complexe parisien. «Il est plus calme et est bien entré. Il jouera, il est important qu’il prenne un rythme & rdquor ;, l’entraîneur allemand a déclaré hier lors d’une conférence de presse.

03/04/2020

À 09:49

CET

X. Serrano

Avec la Champions sur le fil, Tuchel Vous avez besoin de la meilleure version du brésilien. Et récemment, peu de lui. Entre blessures et pénalités, Neymar Il a disputé deux des sept derniers matchs: la défaite de 2-1 contre Dortmund et la victoire 4-3 sur Bourgogne, dans lequel il a été expulsé.

Aussi le PSG aura les absences de Thiago Silva, Dagba, Forgeron et Choupo-Moting. Dites Maria, touché, pointe pour remplacer. Oui, vous êtes censé être titulaire Mbappé, malgré la controverse générée par sa présélection aux Jeux Olympiques. Devant, un OL Avec le moral à travers les nuages. Cinq matchs se sont déroulés sans perdre, avec des victoires importantes contre Juventus et Saint-Étienne.

Compositions probables

OL: Lopes; Tête, Marcelo, Denayer, Marçal, Cornet; Guimaraes, Tousart, Aouar; Ekambi et Dembélé.

PSG: Keylor Navas; Meunier, Kouassi, Marquinhos, Bernat; Sarabia, Paredes, Gueye, Neymar; Cavani et Mbappé.