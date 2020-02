Résumé du match : OGC Nice 1 – 3 Olimpique de Nimes

Il Nimes a ajouté trois points à son casier après avoir obtenu une victoire contre lui Nice, qui a gagné 1-3 ce samedi dans la Allianz Rivera. Les deux équipes sont venues de chance différente lors de leurs précédents matchs. Il OGC Nice a fait face au match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre Stade de Reims. De la part de l’équipe visiteuse, le Olympique de Nîmes gagné à Dijon FCO dans son stade 2-0 et auparavant il le faisait aussi dans son fief, contre le AS Monaco par 3-1. Grâce à ce résultat, l’équipe Nima est dix-huitième, tandis que le Nice Il est onzième à la fin de la partie.

Le match a commencé face à l’équipe de Nizardo, qui a pris de l’avance grâce à un but de Alexis Claude Maurice à la 6ème minute. Le visiteur a mis les tables à travers un peu de Loick landre quelques instants avant le bip final, à 43, concluant la première mi-temps avec un 1-1 à la lumière.

La seconde moitié de la confrontation a commencé positivement pour le groupe Nima, qui a retracé le match avec un peu Romain Philippoteaux à 53 minutes. Puis il a composé le Olympique de Nîmes, qui a pris ses distances en fixant le 1-3 avec un objectif de Moussa Kone peu de temps avant la fin, en particulier en 90, mettant fin au duel avec un score de 1-3 sur le tableau de bord.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le OGC Nice ils ont sauté du banc Christophe Herelle, Ignatius Kpene Ganago et Arnaud Lusamba remplacer Patrick Burner, Kephren Thuram Ulien et Myziane Maolida, tandis que les changements du groupe de visiteurs Moussa Kone, Anthony Briancon et Lucas Buades, qui a sauté sur le terrain pour Romain Philippoteaux, Nolan Roux et Yassine Benrahou.

Pendant les 90 minutes de la réunion, sept cartes au total ont été vues. Il Nice a dû faire face à la sanction de Stanley N`Soki et Danilo avec carton jaune et l’expulsion de Hicham Boudaoui avec un carton rouge, tandis que les visiteurs ont subi la sanction de Pablo Martinez, Yassine Benrahou, Gaetan Paquiez et Sidy Sarr.

Avec cette victoire à domicile, le Nimes Il occupait la dix-huitième place avec 24 points, au lieu des éliminatoires de permanence, tandis que l’équipe dirigée par Patrick Vieira Il s’est classé onzième avec 33 points à la fin du duel.

Le lendemain OGC Nice sera mesuré avec le Toulouse FC, tandis que l’équipe Nima jouera son match contre le SCO Angers.

Fiche techniqueOGC Nice:Paul Bernardoni, Gaetan Paquiez, Loick Landre, Pablo Martinez, Florian Miguel, Zinedine Ferhat, Yassine Benrahou, Sidy Sarr, Lamine Fomba, Romain Philippoteaux et Nolan RouxJeux olympiques de Nîmes:Walter Benítez, Patrick Burner, Danilo, Dante, Stanley N`Soki, Pierre Lees-Melou, Hicham Boudaoui, Kephren Thuram Ulien, Alexis Claude Maurice, Kasper Dolberg et Myziane MaolidaStade:Allianz RiveraButs:Alexis Claude Maurice (1-0, min. 6), Loick Landre (1-1, min. 43), Romain Philippoteaux (1-2, min. 53) et Moussa Kone (1-3, min. 90)