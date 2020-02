OGC Nice 2-2 Brest

Il Nice et le Brest ils ont égalisé deux dans le duel joué ce vendredi dans la Allianz Rivera. Les deux équipes sont venues gagner leurs derniers matchs. Il OGC Nice Il est venu au jeu avec un moral renforcé après avoir gagné 0-2 contre Toulouse FC. De la part de l’équipe visiteuse, le Brest est venu de battre 3-2 à domicile à AS Saint Etienne lors du dernier match organisé. Après le score, l’équipe de Nizardo était en huitième position, tandis que le Brest, quant à lui, est douzième à la fin de la partie.

Le match a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe locale, qui était en avance avec un peu de Adam Ounas à la 23e minute, il a de nouveau marqué l’équipe à domicile, ce qui a accru les écarts en plaçant 2-0 grâce à un but de Kasper Dolberg à la 33e minute, mais plus tard l’ensemble des Brest distances coupées à travers un peu de Samuel Grandsir peu avant la fin, spécifiquement en 45, terminant ainsi la première période avec un score de 2-1.

La deuxième mi-temps a commencé favorablement pour l’équipe visiteuse, qui a obtenu l’égalité à l’aide d’un but dans son propre but. Dante à la minute 53, terminant le match avec le résultat de 2-2.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser toutes les modifications disponibles. Dans le Nice ils sont entrés Arnaud Lusamba, Myziane Maolida et Riza Durmisi remplacer Ignatius Kpene Ganago, Adam Ounas et Stanley N’Sokitandis que le Brest a donné accès à Mathias Autret, Hugo Magnetti et Paul Bastien Lasne pour Yoann Court, Samuel Grandsir et Gaetan Charbonnier.

Dans le match, l’arbitre a averti avec trois cartons jaunes seulement à l’équipe à domicile. Plus précisément, un carton jaune s’est avéré Danilo, Christophe Herelle et Stanley N’Soki.

Après cette égalité à la fin du match, le OGC Nice Il a terminé huitième du tableau avec 37 points. De son côté, le Brest Avec ce point, il a obtenu la douzième place avec 34 points à la fin du match.

Le lendemain de la compétition, le OGC Nice jouera contre lui FC Girondins Bordeaux loin de chez eux pendant que Brest fera face dans son stade contre le SCO Angers.

Fiche techniqueOGC Nice:Walter Benitez, Christophe Herelle, Danilo, Dante, Stanley N’Soki (Riza Durmisi, min. 89), Alexis Claude Maurice, Kephren Thuram Ulien, Pierre Lees-Melou, Ignatius Kpene Ganago (Arnaud Lusamba, min. 64), Adam Ounas (Myziane Maolida, min. 70) et Kasper DolbergBrest:Gautier Larsonneur, Gaetan Belaud, Brendan Chardonnet, Jean-Kevin Duverne, Romain Perraud, Yoann Court (Mathias Autret, min.68), Haris Belkebla, Cristian Battocchio, Samuel Grandsir (Hugo Magnetti, min.77), Gaetan Charbonnier (Paul Bastien Lasne, min.86) et Irvin CardonaStade:Allianz RiveraButs:Adam Ounas (1-0, min. 23), Kasper Dolberg (2-0, min. 33), Samuel Grandsir (2-1, min. 45) et Dante (2-2, min. 53)