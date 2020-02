Olimpique de Nîmes 1 – 0 SCO Angers

Il Nimes a ajouté trois points à son casier après avoir gagné 1-0 contre Angers ce samedi dans le Stade Des Costières. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs dernières rencontres. Il Olympique de Nîmes est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matchs contre OGC Nice loin de chez soi et Dijon FCO dans leur stade, par 1-3 et 2-0 respectivement et avec une série de trois victoires consécutives dans la compétition. Côté visiteurs, le SCO Angers perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre OSC Lille et accumulé trois défaites consécutives dans la compétition. Avec cette défaite, l’équipe angevine était en quatorzième position après la fin du match, tandis que le Olympique de Nîmes C’est le dix-septième.

Dans la première moitié, aucune des équipes n’a réussi devant le but, donc les 45 premières minutes se sont conclues avec le même résultat de 0-0.

Après la pause de la première partie est venu le but de l’équipe à domicile, qui a ouvert le score avec un but de Moussa Kone à 80 minutes, mettant fin à la confrontation avec le résultat de 1-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de Olympique de Nîmes a donné accès à Renaud Ripart, Moussa Kone et Anthony Briancon pour Romain Philippoteaux, Zinedine Ferhat et Florian Migueltandis que le SCO Angers a donné accès à Thomas Mangani et Rachid Alioui pour Angelo Fulgini et Stéphane Bahoken.

Pendant les 90 minutes de la réunion, un total de quatre cartes ont été vues. Par le Nimes l’arbitre sanctionné jaune Florian Miguel, alors que dans l’équipe angevino admonesté Angelo Fulgini et Rodrigue Ninga et avec du rouge à Rodrigue Ninga.

Après la conclusion de ce match de la 25e journée, le Olympique de Nîmes il a été placé en dix-septième position avec 27 points, tandis que le SCO Angers est à la quatorzième place avec 30 points.

Le lendemain, l’équipe de Nima jouera à domicile contre le Stade Rennestandis que le SCO Angers il cherchera le triomphe à la maison devant lui Montpellier HSC.

Fiche techniqueJeux olympiques de Nîmes:Ludovic Butelle, Vincent Manceau, Romain Thomas, Ismael Traore, Souleyman Doumbia, Sada Thioub, Angelo Fulgini, Mathias Pereira Lage, Baptiste Santamaria, Rodrigue Ninga et Stephane BahokenSCO Angers:Paul Bernardoni, Gaetan Paquiez, Loick Landre, Pablo Martinez, Florian Miguel, Zinedine Ferhat, Yassine Benrahou, Sidy Sarr, Lamine Fomba, Romain Philippoteaux et Nolan RouxStade:Stade Des CostièresButs:Moussa Kone (1-0, min. 80)