Olympique de Nîmes SCO Angers

Samedi prochain à 20h00 se jouera la rencontre de la vingt-cinquième journée de Ligue 1, dans laquelle nous verrons face à la Nimes et à Angers dans le Stade Des Costières.

14/02/2020

Il Olympique de Nîmes face à la réunion du vingt-cinquième jour avec des esprits renforcés pour canaliser une course positive après avoir remporté les deux derniers matchs contre le OGC Nice à la maison et devant Dijon FCO dans son stade par 1-3 et 2-0, respectivement. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté six des 24 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 24 buts en faveur et 37 contre.

Côté visiteurs, le SCO Angers il a été battu 0-2 lors du dernier match contre lequel il a joué OSC Lille, il espère donc mettre fin à sa séquence et réorienter sa carrière dans le tournoi.

Quant à la performance en tant que local, le Olympique de Nîmes Il a gagné cinq fois, a perdu cinq fois et a tiré deux fois en 12 matchs, ce qui indique que le SCO Angers Vous pouvez avoir la chance d’obtenir un résultat positif dans ce match. En tant que visiteur, le SCO Angers Il a un équilibre de deux victoires, six défaites et trois nuls en 11 matchs joués, vous devrez donc tout donner dans le stade Olympique de Nîmes pour obtenir plus de points loin de chez soi.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le Stade Des CostièresEn fait, les chiffres montrent cinq victoires, trois défaites et un nul en faveur de Olympique de Nîmes. À leur tour, les locaux ont remporté le plus de temps dans leur stade contre le AngersEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. Le dernier match auquel ils ont joué Nimes et le Angers Dans cette compétition, c’était en novembre 2019 et s’est terminé par un résultat 1-0 pour le Angers.

En se référant à leur position dans le classement de Ligue 1, nous pouvons voir que les visiteurs sont en avance sur leur rival avec une différence de six points. L’équipe de Bernard Blaquart arrive à la réunion en dix-huitième position et avec 24 points avant la réunion. Quant à l’équipe visiteuse, SCO Angers, est quatorzième du classement avec 30 points.