Olympique Lyon 1 – 1 Racing Strasbourg

Il Lyon et le Strasbourg égalité dans le match joué ce dimanche dans la Stade Groupama. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs derniers matchs. Il Olympique Lyon est venu avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 4-2 lors du match précédent contre Paris S. Germain. Côté visiteurs, le Racing Strasbourg gagné à Stade de Reims à la maison 3-0 et auparavant, il le faisait aussi à la maison, avant la Toulouse FC par 0-1. Après le résultat obtenu, l’équipe de Léon était en dixième position, tandis que le Strasbourg, quant à lui, est septième à la fin de la réunion.

16/02/2020

À 17:06

CET

SPORT.es

La première partie du match a commencé favorablement pour l’équipe léonaise, qui a pris la tête avec un but de Bertrand Traoré à la 21e minute. Il a égalé l’équipe de Strasbourg avec un peu de Lucien Kevin Zohi peu avant la fin, notamment en 42, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-1 sur le tableau d’affichage.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en deuxième mi-temps, donc le duel s’est conclu avec un score de 1-1.

Dans le chapitre des changements, c’était un match dans lequel les deux entraîneurs ont fait tous leurs changements. Les joueurs de Lyon qui sont entrés dans le jeu étaient Kenny Tete, Moussa Dembele et Martin Terrier remplacer Rafael da Silva, Bertrand Traoré et Maxwel Cornettandis que les changements de Strasbourg étaient Alexander Djiku, Mothiba Lebo et Adrian Lebeau, qui est entré pour remplacer Lucien Kevin Zohi, Majeed Waris et Ludovic Ajorque.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Bertrand Traoré, Houssem Aouar et Moussa Dembele par le Lyon et à Lamine kone par l’équipe de Strasbourg.

Avec cette cravate, le Olympique Lyon Il s’est classé 10e du tableau avec 34 points. De son côté, le Racing Strasbourg avec ce point, il est resté en septième position avec 37 points à la fin du duel.

Le lendemain, l’équipe de Rudi Garcia fera face à FC Metztandis que le Racing Strasbourg sera mesurée par rapport à la Amiens SC.

Fiche techniqueOlympique Lyon:Matz Sels, Mohamed Simakan, Lamine Kone, Stefan Mitrovic, Kenny Lala, Majeed Waris, Dimitri Lienard, Adrien Thomasson, Jeanricner Bellegarde, Ludovic Ajorque et Lucien Kevin ZohiRacing Strasbourg:Anthony Lopes, Rafael da Silva, Marcelo, Joachim Andersen, Marcal, Maxence Caqueret, Thiago Mendes, Houssem Aouar, Maxwel Cornet, Karl Toko-Ekambi et Bertrand TraoréStade:Stade GroupamaButs:Bertrand Traoré (1-0, min.21) et Lucien Kevin Zohi (1-1, min.42)