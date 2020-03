Olympique Lyon 2 – 0 AS Saint Etienne

Il Saint etienne n’a pas réussi à se plier Lyon, qui a gagné 2-0 lors de la rencontre qui s’est tenue ce dimanche au Stade Groupama. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs derniers matchs. Il Olympique Lyon est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté la victoire 0-2 contre le FC Metz. De son côté, le AS Saint Etienne récolté un match nul à un devant Stade de Reims, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Avec cette défaite, AS Saint Etienne il se place en seizième position à la fin du duel, tandis que le Olympique Lyon C’est le cinquième.

03/01/2020

À 23h06

CET

SPORT.es

Le match a commencé pour l’équipe de Leonese, qui a ouvert son compte de score grâce à un but de Moussa Dembele à 27 minutes, clôturant ainsi la première mi-temps avec le score de 1-0.

Après la pause de la première partie est venu le but de l’équipe locale, qui a été éloigné sur le tableau de bord au moyen des deux du point de penalty Moussa Dembele, qui a complété un doublé de cette manière, mettant fin au duel avec un score de 2-0 à la lumière.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Lyon qui sont entrés dans le jeu étaient Karl Toko-Ekambi et Rafael da Silva remplacer Martin Terrier et Houssem Aouartandis que les changements de Saint etienne étaient Charles Abi et Ryad Boudebouz, qui est entré pour remplacer Miguel Trauco et Franck Honorat.

L’arbitre du match a montré huit cartons jaunes. Des deux équipes, Leo Dubois, Moussa Dembele, Lucas Tousart et Bruno Guimaraes de l’équipe locale et Mathieu Debuchy, Miguel Trauco, Charles Abi et Thimothee Kolodzieczak de l’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec 40 points, le Olympique Lyon Il a terminé cinquième de la table générale à la fin de la partie, tandis que l’équipe dirigée par Claude Puel Il était en seizième place avec 29 points.

Le lendemain, l’équipe de Rudi Garcia fera face à OSC Lilletandis que le AS Saint Etienne sera mesurée par rapport à la FC Girondins Bordeaux.

Fiche techniqueOlympique Lyon:Anthony Lopes, Leo Dubois, Jason Denayer, Marcelo, Marcal, Houssem Aouar (Rafael da Silva, min.84), Lucas Tousart, Bruno Guimaraes, Martin Terrier (Karl Toko-Ekambi, min.72), Moussa Dembele et Bertrand TraoréAS Saint Etienne:Jessy Moulin, William Saliba, Wesley Fofana, Thimothee Kolodzieczak, Mathieu Debuchy, Yohan Cabaye, Yann M’Vila, Miguel Trauco (Charles Abi, min.70), Denis Bouanga, Franck Honorat (Ryad Boudebouz, min.79) et Lois DionyStade:Stade GroupamaButs:Moussa Dembele (1-0, min. 27) et Moussa Dembele (2-0, min. 90)