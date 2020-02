Olympique Lyon AS Saint Etienne

Dimanche prochain à 21h00 se jouera la rencontre de la vingt-septième journée de Ligue 1, dans laquelle on verra face à la Lyon et à Saint etienne dans le Stade Groupama.

29/02/2020

À 21:06

CET

SPORT.es

Il Olympique Lyon vient avec des esprits renforcés pour le match du vingt-septième jour après avoir remporté à domicile par un score de 0-2 à FC Metz dans le Stade Saint Symphorien, avec tant de Moussa Dembele et Houssem Aouar. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 10 des 26 matchs disputés à ce jour avec un total de 40 buts en faveur et 26 contre.

Côté visiteurs, le AS Saint Etienne a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Stade de Reims lors de sa dernière rencontre, il arrive donc au match avec l’illusion de récupérer des points qui restaient sur son chemin. À ce jour, sur les 26 matchs que l’équipe a disputés en Ligue 1, elle en a remporté huit avec 28 buts en faveur et 42 contre.

En tant que local, le Olympique Lyon il a gagné quatre fois, il a perdu quatre fois et il a tiré quatre fois en 12 matchs, ce qui indique que le AS Saint Etienne Vous pouvez avoir l’occasion d’obtenir un résultat positif dans ce match. Aux sorties, le AS Saint Etienne Il a un bilan de quatre victoires et neuf défaites en 13 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il doit donc s’efforcer de gratter des points lors de sa visite au stade. Olympique Lyon Pour essayer de casser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Groupama, résultant en 12 victoires, deux défaites et six nuls en faveur de Olympique Lyon. À leur tour, les locaux ont un total de cinq matchs invaincus d’affilée contre cet adversaire en Ligue 1. La dernière fois qu’ils ont affronté le Lyon et le Saint etienne Dans ce tournoi, c’était en octobre 2019 et le match s’est conclu avec un score de 1-0 pour les visiteurs.

En analysant sa position dans le tableau de classement de la Ligue 1, on voit que les locaux sont en tête avec un avantage de huit points sur le Olympique Lyon. Il Olympique Lyon Il arrive au match avec 37 points dans son casier et occupe la huitième place avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse compte 29 points et occupe la quinzième place du tournoi.