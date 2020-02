Présentation du match Olympique Lyon vs Racing Strasbourg

Dimanche prochain à 15h00 aura lieu au Stade Groupama le duel entre lui Lyon et le Strasbourg dans le match correspondant à la journée numéro 25 de Ligue 1.

Il Olympique Lyon Il veut être réuni avec la victoire dans le match correspondant à la vingt-cinquième journée après avoir subi une défaite contre le Paris S. Germain dans le match précédent pour un résultat de 4-2. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté neuf des 24 matches disputés à ce jour en Ligue 1 avec un bilan de 37 buts en faveur et 25 contre.

De son côté, le Racing Strasbourg gagné contre Stade de Reims dans son stade 3-0 et auparavant, il l’avait également fait en dehors de son terrain contre le Toulouse FC par 0-1, il espère donc répéter le score, maintenant dans le stade de Olympique Lyon. À ce jour, sur les 24 matchs que l’équipe a disputés en Ligue 1, elle en a remporté 11 avec un bilan de 31 buts en faveur et 28 contre.

Concernant la performance en tant que local, le Olympique Lyon Il a gagné quatre fois, a perdu quatre fois et a fait match nul trois fois en 11 matchs, ce qui montre qu’il perd des points dans son fief, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats en leur faveur. À la maison, Racing Strasbourg Il a remporté quatre fois ses 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il doit faire un gros effort lors de sa visite au stade. Olympique Lyon Si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Groupama, résultant en 13 victoires, une défaite et deux nuls en faveur de Olympique Lyon. La dernière fois qu’ils ont joué Lyon et le Strasbourg Dans ce tournoi c’était en novembre 2019 et le match s’est terminé par un 1-2 en faveur des locaux.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de Ligue 1, on peut voir que le Racing Strasbourg Il devance l’équipe à domicile avec un avantage de trois points. Les locaux, avant ce match, sont à la dixième place avec 33 points au classement. De son côté, l’équipe visiteuse compte 36 points et occupe la sixième place de la compétition.