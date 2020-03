Olympique Lyon Stade de Reims

Dans un jour de plus, le vingt-neuvième de Ligue 1, ils se battront pour un résultat positif sur Lyon et le Reims dans le Stade Groupama à 20h45 vendredi.

Le Olympique Lyon Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la vingt-neuvième journée après avoir perdu son dernier match contre OSC Lille par un score de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 11 des 28 matches disputés à ce jour avec un chiffre de 42 buts pour et 27 contre.

Côté visiteurs, le Stade de Reims a pris le triomphe contre Brest lors de leur dernier match de la compétition (1-0), avec un objectif de The Bilal Toure, c’est pourquoi il entend maintenir sa séquence de victoires à l’Estadio del Olympique Lyon. À ce jour, sur les 28 matchs que l’équipe a disputés en Ligue 1, il a gagné dans 10 d’entre eux avec 26 buts pour et 21 contre.

Concernant la performance dans son stade, le Olympique Lyon Il a enregistré des statistiques de cinq victoires, quatre défaites et quatre nuls en 13 matchs joués dans son domaine, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu ponctuel à sa poche. Dans le rôle de visiteur, le Stade de Reims Il a un équilibre de cinq victoires, cinq défaites et quatre matchs nuls en 14 matchs joués, ce qui en fait une équipe qui obtient généralement des points à domicile, ce à quoi le Olympique Lyon si vous ne voulez pas ajouter de résultat négatif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant Stade GroupamaEn fait, les chiffres montrent quatre victoires, une défaite et un nul en faveur du Olympique Lyon. De même, l’équipe locale a une séquence de quatre matchs de suite sans perdre à domicile contre Reims. La dernière rencontre entre Lyon et le Reims Dans ce tournoi, il s’est joué en décembre 2019 et s’est terminé sur un nul (1-1).

En référence à la situation des deux équipes dans le classement de Ligue 1, on peut voir que le Stade de Reims Il devance l’équipe à domicile avec un avantage d’un point. Les locaux, avant ce match, sont à la septième place avec 40 points au classement. De leur côté, les visiteurs ont 41 points et occupent la cinquième position de la compétition.