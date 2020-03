OSC Lille 1-0 Olympique Lyon

Il Lille a gagné 1-0 contre Lyon lors de la réunion tenue ce dimanche au Stade Pierre Mauroy. Les deux équipes sont venues gagner leurs derniers matchs. Il OSC Lille Il est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre lui FC Nantes loin de chez soi (0-1) et l’autre devant Toulouse FC dans son fief (3-0). De son côté, le Olympique Lyon gagné à AS Saint Etienne à la maison 2-0 et auparavant, il le faisait également loin de chez lui, avant la FC Metz par 0-2. Avec cette défaite, Olympique Lyon Il s’est classé septième à la fin du match, tandis que le OSC Lille C’est le quatrième.

03/08/2020

À 23h06

CET

SPORT.es

Le match a commencé pour l’équipe locale, qui a ouvert la lumière avec un but de Loic Remy à la minute 33, concluant la première période avec un 1-0 au tableau d’affichage.

Aucune des équipes n’a eu de chance pour le but en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé avec un résultat de 1-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le OSC Lille ils ont sauté du banc Nicolás Gaitán, Boubakary Soumare et Reinildo Mandava remplacer Loic Remy, Jonathan Ikone et Jonathan Bamba, tandis que les changements du groupe de visiteurs Martin Terrier, Bertrand Traoré et Maxence Caqueret, qui a sauté sur le terrain pour Houssem Aouar, Jason Denayer et Lucas Tousart.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes. Les habitants ont vu l’un d’eux (Loic Remy) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu trois cartes, Karl Toko-Ekambi, Bertrand Traoré et Lucas Tousart.

Avec cette victoire, le Lille Il occupait la quatrième place avec 49 points, sur la place d’accès de la Ligue Europa, à la fin du duel, tandis que l’équipe dirigée par Rudi Garcia Il s’est classé septième avec 40 points.

Le lendemain de Ligue 1 affrontera le OSC Lille à la maison contre lui Bresttandis que le Olympique Lyon fera face dans son stade contre le Stade de Reims.

Fiche techniqueOSC Lille:Mike Maignan, Zeki Celik, José Fonte, Gabriel Magalhaes, Domagoj Bradaric, Jonathan Ikone (Boubakary Soumare, min.83), Renato Sanches, Benjamin Andre, Jonathan Bamba (Reinildo Mandava, min.90), Loic Remy (Nicolás Gaitán, min .79) et Victor OsimhenOlympique Lyon:Anthony Lopes, Joachim Andersen, Jason Denayer (Bertrand Traoré, min.68), Marcelo, Leo Dubois, Houssem Aouar (Martin Terrier, min.62), Lucas Tousart (Maxence Caqueret, min.79), Bruno Guimaraes, Maxwel Cornet, Karl Toko-Ekambi et Moussa DembeleStade:Stade Pierre MauroyButs:Loic Remy (1-0, min.33)