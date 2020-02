OSC Lille 3-0 FC Toulouse

Il Lille signé une performance exceptionnelle après avoir frappé le Toulouse lors de la réunion tenue à Stade Pierre Mauroy ce samedi, qui s’est terminé par un résultat de 3-0. Les deux équipes sont venues de perdre leurs derniers matchs. Il OSC Lille il voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre Olympique de Marseille par un score de 1-2. Quant à l’équipe visiteuse, Toulouse FC perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre OGC Nice et a eu une série de trois défaites consécutives. Avec ce résultat, l’ensemble lillois est troisième, tandis que le Toulouse FC C’est le vingtième après la fin du match.

22/02/2020

Agir à 22h06

CET

SPORT.es

La première moitié du match a commencé positivement pour l’équipe de Lillois, qui a ouvert son compte avec un but de Loic Remy quelques minutes après le début du match, en particulier à la minute 2. Puis il a marqué à nouveau l’équipe à domicile, qui s’est distancée en plaçant 2-0 grâce au même but Loic Remy, qui a complété un doublé à la 39e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un 2-0 à la lumière.

Après la reprise est venu l’objectif de la OSC Lille, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un peu de Renato Sanches à 72 minutes, clôturant ainsi la confrontation avec le score de 3-0.

Ce fut un match dans lequel les entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. De la part des habitants, ils ont sauté du banc Luiz Araujo, Nicolás Gaitán et Xeka remplacer Jonathan Ikone, Jonathan Bamba et Loic Remy. Les changements de Toulouse FC étaient Matthieu Dossevi, Quentin Boisgard et Yaya Sanogo, qui est entré par Wesley Said, Max Gradel et Aaron Leya Iseka.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs avec un carton jaune, un pour les locaux et trois pour les visiteurs. Dans la partie des locaux, la carte était Victor Osimhen et par les visiteurs de Aaron Leya Iseka, Ibrahim Sangare et William-Jacques Vainqueur.

Après avoir vaincu le match, le OSC Lille il se situait avec 43 points, sur la place d’accès de la Ligue des champions, à la troisième place du tableau de qualification à la fin du match, en position de Ligue des champions, tandis que le Toulouse FC il a été placé à la vingtième place avec 13 points, en position de descente en deuxième division.

Le lendemain de la compétition, le OSC Lille jouera contre lui FC Nantes à la maison pendant que Toulouse FC fera face dans son fief contre le Stade Rennes.

Fiche techniqueOSC Lille:Mike Maignan, Zeki Celik, José Fonte, Gabriel Magalhaes, Domagoj Bradaric, Jonathan Ikone (Luiz Araujo, min.62), Renato Sanches, Benjamin Andre, Jonathan Bamba (Nicolás Gaitán, min.71), Víctor Osimhen et Loic Remy (Xeka , min 79)FC Toulouse:Mauro Goicoechea, Bafode Diakite, Agustín Rogel, Nicolas Isimat Mirin, Issiaga Sylla, Wesley Said (Matthieu Dossevi, min.46), Kouadio Kone, Ibrahim Sangare, William-Jacques Vainqueur, Max Gradel (Quentin Boisgard, min.71) et Aaron Leya Iseka (Yaya Sanogo, min. 79)Stade:Stade Pierre MauroyButs:Loic Remy (1-0, min. 2), Loic Remy (2-0, min. 39) et Renato Sanches (3-0, min. 72)