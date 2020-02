OSC Lille FC Toulouse

Samedi prochain à 20h00 aura lieu à Stade Pierre Mauroy le duel entre lui Lille et le Toulouse le vingt-sixième jour de Ligue 1.

21/02/2020

Il OSC Lille atteint le vingt-sixième jour avec le désir de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Olympique de Marseille dans le match précédent pour un résultat de 1-2. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 12 des 25 matches disputés à ce jour en Ligue 1, avec 30 buts en faveur et 27 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Toulouse FC a été battu par 0-2 lors du dernier match contre lequel il a joué OGC Nice, il espère donc mettre fin à sa séquence et canaliser sa carrière dans la compétition.

En tant que local, le OSC Lille Il a remporté neuf fois, a perdu deux fois et a tiré deux fois en 13 matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’il perd des points dans son fief, donnant aux visiteurs des opportunités d’obtenir des résultats positifs. En tant que visiteur, le Toulouse FC Il a été battu neuf fois et a fait match nul à quatre reprises lors de ses 13 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il doit travailler dur lors de sa visite au stade. OSC Lille Si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le Stade Pierre MauroyEn fait, les chiffres montrent quatre défaites et quatre nuls en faveur de OSC Lille. La dernière rencontre sur laquelle ils ont joué Lille et le Toulouse Dans cette compétition, elle a eu lieu en octobre 2019 et s’est terminée par un résultat 2-1 pour les visiteurs.

En analysant sa position dans le tableau de classement de la Ligue 1, on constate que les locaux sont situés au dessus du Toulouse FC avec une différence de 27 points. L’équipe de Christophe Galtier Il se classe quatrième avec 40 points dans le casier. Quant à son rival, le Toulouse FC, est en vingtième position avec 13 points.