OSC Lille Olympique Lyon

Dimanche prochain à 21h00 se jouera le match de la vingt-huitième journée de Ligue 1, dans laquelle on verra la victoire se jouer à Lille et à Lyon dans le Stade Pierre Mauroy.

03/07/2020

Il OSC Lille il affronte avec optimisme le match de la vingt-huitième journée après avoir remporté ses deux derniers matchs 0-1 et 3-0, le premier contre FC Nantes loin de la maison et le deuxième contre Toulouse FC dans son domaine. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans 14 des 27 matchs disputés à ce jour, avec une série de 34 buts en faveur et 27 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Olympique Lyon il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre AS Saint Etienne dans son stade et le FC Metz hors de son terrain, 2-0 et 0-2 respectivement, il compte donc profiter de l’inertie gagnante du stade OSC Lille. Avant ce match, le Olympique Lyon Il avait gagné dans 11 des 27 matchs disputés en Ligue 1 cette saison, avec un score de 42 buts contre 26 manches.

En tant que local, le OSC Lille Il a gagné 10 fois, a été battu deux fois et a tiré deux fois en 14 matchs, des chiffres qui montrent le potentiel et la sécurité de l’équipe lorsqu’il joue dans son stade. À la maison, Olympique Lyon Il a un équilibre de six victoires, cinq défaites et trois nuls en 14 matchs joués, donc les joueurs de la OSC Lille Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Pierre Mauroy, résultant en 14 victoires, cinq défaites et six nuls en faveur de OSC Lille. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs trois dernières visites au stade de Lille. La dernière rencontre entre le Lille et le Lyon Dans la compétition, il s’est joué en janvier 2020 et s’est terminé dans les tableaux (2-2).

Aujourd’hui, entre OSC Lille et le Olympique Lyon Il y a une différence de six points dans le classement. L’équipe de Christophe Galtier Il se classe quatrième avec 46 points dans son casier. De son côté, l’équipe visiteuse compte 40 points et occupe la sixième place du tournoi.