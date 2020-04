Où Messi, Rashford, Kane se classent-ils parmi les meilleurs joueurs locaux?

De nombreux joueurs atteignent le statut de star après un transfert d’argent important d’un club à un autre. Mais voici les meilleurs qui sont venus à travers leur système de clubs pour devenir des joueurs d’élite.

Devinez quel âge a Donnarumma. Il a fait ses débuts en équipe première pour Milan en 2015, devenant presque instantanément un habitué, ce qui pourrait vous aider. At-il 24, 25 ans? Peut-être 26 alors. Faux: il n’a toujours que 21 ans, juste assez vieux pour louer une voiture mais depuis un certain temps un homme que Milan a regardé en des temps difficiles.

Et, au cours des cinq dernières années, il y a eu beaucoup de moments difficiles. Il n’y a pas que des pêches et de la crème pour Donnarumma à Milan (avec Mino Raiola comme agent qui s’en occupera), mais l’homme qui a fait ses débuts en tant que garçon est toujours là, et si les années de gloire devaient revenir, ce serait semble approprié s’il était là pour les voir. Cependant, il est constamment lié à un éloignement du club.

Entendre Bellerin parler peut être une expérience un peu étrange, son accent se situant quelque part entre la Catalogne et les rues d’Islington.

Bellerin est à Arsenal depuis l’âge de 16 ans, et il a maintenant cimenté son statut comme l’un des joueurs les plus importants du club.

Bellerin est un leader, non seulement à travers le type habituel de coups de poitrine et de coups d’oreille que nous attendons des capitaines en Angleterre, mais par l’exemple: un footballeur intelligent, socialement conscient et responsable. Les fans d’Arsenal devraient être fiers de l’avoir comme l’un des leurs.

Il faut un niveau de talent et une détermination assez exceptionnels pour entrer dans une équipe qui achète et achète. Ayant le genre d’argent que fait le PSG, on s’attend à ce que le succès soit instantané, et la poursuite du succès instantané ne se prête pas souvent à nourrir patiemment les jeunes.

Kimpembe a rejoint les rangs des jeunes au PSG à l’âge de 10 ans, et alors qu’en vérité ses performances ont augmenté et diminué depuis qu’il a fait son entrée dans la première équipe il y a quelques années, il a semblé tenir sa promesse cette saison. Sa performance contre le Borussia Dortmund juste avant le verrouillage forcé par le coronavirus en particulier était exceptionnelle, et il a plus que la plupart peut avoir maudit la suspension du football.

Il est facile d’oublier que Rashford a fait irruption dans l’équipe première de Manchester United par accident. Ce n’est qu’une crise de blessures qui a permis à cet attaquant maigre et légèrement gawky d’avoir sa chance pour l’équipe de Louis van Gaal, après avoir fait ses débuts contre Midtjylland en Ligue Europa, mais il l’a pris avec enthousiasme. Il a marqué deux fois dans ce match et deux fois de plus contre Arsenal en Premier League quelques jours plus tard, et parfois, il a l’impression d’avoir tenu United ensemble presque seul depuis.

Beaucoup de choses ont changé à l’Atletico Madrid au cours des dernières années. Les goûts de Diego Godin et Gabi sont passés des années de gloire de Diego Simeone, lorsqu’ils ont remporté la Liga et atteint deux finales de Ligue des Champions avec ce style de football physique et rapace.

Les choses sont différentes maintenant, mais la sensation de milieu de terrain de 28 ans aurait pu quitter l’Atletico un certain nombre de fois mais rester au “club de ma vie”.

Les relations entre leur joueur le plus ancien et les fans de l’Atletico ont commencé à s’effriter un peu cette saison, mais lorsque les grandes histoires de l’ère Simeone seront écrites, Koke, qui a rejoint le club à 8 ans et n’a vu aucune raison de partir, sera l’un de ses plus grands personnages.

Cela aurait probablement pris quelque chose de très grave pour que Busquets ne fasse pas partie du mobilier de Barcelone. Son père Carles était un fidèle fidèle du Barça, un gardien de but remplaçant pendant la majeure partie de sa décennie avec la première équipe, mais néanmoins un fidèle.

Avec Pedro, Busquets était l’un des deux joueurs qui n’étaient pas enclins à de grandes choses en tant que jeune, mais que l’ancien entraîneur du Barça, Pep Guardiola, a arraché à l’équipe B lorsqu’il a pris la relève en 2008 et s’est transformé en une cheville ouvrière non seulement du Barça mais l’Espagne aussi.

Tout comme Busquets, Kane n’était pas un joueur choisi pour la célébrité à partir d’un âge tendre. Avant de percer à Tottenham, il a passé quelques périodes de prêt assez différentes à Leicester, Norwich, Millwall et Leyton Orient, et quiconque le regardait alors ne vous dirait pas que c’était un futur vainqueur du Golden Boot de la Coupe du monde.

Mais plus ou moins depuis le moment où il est entré dans l’équipe des Spurs, il n’a pas cessé de marquer, se rapprochant de 200 buts en carrière maintenant, et il n’a que 26 ans.

Il est facile d’oublier qu’Alexander-Arnold n’a que 21 ans, un jeune qui semble être là depuis des années à Liverpool. Ce n’est pas vraiment une surprise qu’il se sente comme faisant partie du mobilier, car il fait partie de ces joueurs qui semblaient appartenir tout de suite.

Alors que la chose la plus importante à propos d’Alexander-Arnold est sa capacité en tant que joueur, cela aide qu’il soit un gars local, de West Derby, une banlieue à seulement un mile ou deux d’Anfield. Dans les années 70 et 80 des années 80 de Liverpool, il y avait généralement deux ou trois scousers dans l’équipe, mais bien que ce côté soit un groupe beaucoup plus international, ils ont Alexander-Arnold.

Pour un joueur dont les meilleures qualités n’ont pas toujours été immédiatement évidentes, la montée de Muller a été assez fulgurante. Au début de la saison 2009-10, il n’avait disputé que quatre matches seniors pour le Bayern Munich et, l’été suivant, il avait remporté conjointement le Golden Boot de la Coupe du monde, puis avait été présélectionné pour le Ballon d’Or quelques mois plus tard.

Certains des plus grands joueurs du Bayern sont d’origine locale, de Franz Beckenbauer à Phillip Lahm en passant par Uli Hoeness, et bien que le statut de Muller puisse être un peu incertain ces jours-ci, il appartient définitivement à cette entreprise.

En 2000, un petit garçon de 13 ans est arrivé pour un procès à Barcelone et a changé à jamais le cours de l’histoire du football. Deux décennies plus tard, il est toujours le plus grand joueur du monde, peut-être le plus grand de tous les temps, et un homme autour duquel s’est formée l’une des plus grandes équipes de club que nous ayons jamais vues.

Ces dernières années, des suggestions ont montré que Messi est trop puissant, qu’aucun joueur, aussi bon soit-il, ne devrait avoir autant d’influence sur un club, mais si quelqu’un le justifie, Messi le fait. Dans quelques années, il sera parti. Que fera alors Barcelone? Que ferons-nous alors?