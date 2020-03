Paris Saint-Germain vs. Bordeaux – Rapport de match de football – 23 février 2020

Le Paris Saint-Germain a étendu son avance en Ligue 1 à 13 points avec une victoire 4-3 à domicile contre Bordeaux dimanche, mais les champions de France ont de nouveau été exposés à l’arrière et ont fait expulser Neymar.

Un doublé de Marquinhos, le 200e but du PSG d’Edinson Cavani et un but de Kylian Mbappe ont mis 65 points en 26 matchs avec le capitaine, mais ils ont perdu le capitaine Thiago Silva à la suite d’une blessure musculaire et Neymar a récolté un deuxième carton jaune pour un défi tardif dans les arrêts de jeu. .

Après le match, Cavani a déclaré: “Oui, c’est un moment très spécial – après un janvier sincèrement difficile. Je suis ici, comme je le dis tout le temps, pour donner mon maximum et pour essayer de continuer à avoir une excellente saison avec le équipe.

“Je suis aussi comme ça, un peu ému, parce que je regarde ma famille – ils me poussent toujours et m’aiment.”

Bordeaux, qui a marqué grâce à Hwang Ui-jo, Pablo et Ruben Pardo, est 12e avec 35 points.

Rennais, troisième, a battu dimanche 2-1 à Nîmes pour réduire l’écart à Marseille, deuxième, à huit points.

Cinq jours après avoir perdu 2-1 au Borussia Dortmund lors d’un match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG n’a guère rassuré ses supporters, mais Marquinhos était optimiste quant au match retour à Paris.

“Nous avons encore trois matchs. Bien sûr, nous voulons jouer ce match”, a déclaré le Brésilien. “Cependant, nous ne devons pas trop y penser jusqu’à ce que cela se produise. Sinon, ce sera difficile comme c’était le cas ici. Nous devons le faire étape par étape, jour après jour. Nous allons nous améliorer où nous pouvons, parler de ce que nous devrait faire, puis arriver à ce match dans les meilleures conditions possibles. “

Les joueurs avaient écrit “Stay Strong China” sur leurs chemises pour montrer leur soutien aux victimes du coronavirus qui a tué plus de 2 000 personnes en Chine.

Dans une première mi-temps difficile, Silva quitta le terrain en boitant à la 16e minute avec un problème musculaire et fut remplacé par Idrissa Gueye.

Hwang est rentré du coin de Nicolas de Preville alors que la défense du PSG a été prise au dépourvu à la 18e minute, seulement pour que le meilleur buteur de tous les temps, Cavani, égalise avec une tête du centre d’Angel Di Maria sept minutes plus tard.

Les hôtes ont augmenté la pression et Cavani a frappé les boiseries avant que Mbappe n’oblige Benoit Costil à effectuer un superbe arrêt à la demi-heure.

Marquinhos a dévié le coup franc de Di Maria avec son épaule pour donner l’avantage à l’équipe locale trois minutes plus tard en première mi-temps, mais Pablo a égalisé une minute plus tard de manière farfelue.

L’autorisation de deuxième choix de Sergio Rico de la passe arrière de Marco Verratti rebondit sur le genou de Pablo et dans le but.

Le PSG, cependant, a accéléré après la pause et Marquinhos a mis les champions de France en tête après 63 minutes, poussant le ballon à la maison après que Costil ait paré une tête de Cavani sur son chemin.

Six minutes plus tard, Mbappe doublait l’avantage à bout portant après avoir été mis en place par Cavani.

Le PSG a été sur ses gardes jusqu’au coup de sifflet final alors que Pardo a trouvé le coin supérieur avec une superbe frappe à sept minutes du temps.

“[The win] était la chose la plus importante en ce moment “, a déclaré le manager Thomas Tuchel.” De toute évidence, il y a des choses à améliorer. Cependant, nous pouvons voir que les joueurs sont humains et manquent un peu de confiance après une défaite – une défaite majeure à Dortmund.

“C’est comme ça, mais c’est la même chose pour de nombreux clubs européens. La mentalité et la confiance peuvent toujours être difficiles à retrouver après une défaite. Avec une victoire, la semaine prochaine sera plus facile car nous pouvons nous entraîner. Nous jouons samedi prochain. , ce qui est bon pour nous. “

Tuchel a également abordé l’expulsion de Neymar, la qualifiant de “bizarre” après un rude défi sur Yacine Adli qui a vu le Brésilien remettre un deuxième jaune.

“Si nous voulons parler de la deuxième situation du carton jaune, nous devons parler de tout cela”, a déclaré Tuchel. “Neymar joue en tête-à-tête, son adversaire fait quelque chose que je n’ai jamais vu et commet la faute, ce qui amène le quatrième officiel sur le terrain. Il n’y avait pas de carton jaune, le match s’est poursuivi et le quatrième officiel était toujours sur le terrain” ! Je n’ai jamais vu ça.

“Après cela, Neymar est en colère. Il n’a pas eu à faire ce qu’il a fait, mais il est humain – il est bouleversé par la décision. Ensuite, il commet la deuxième faute et obtient un carton jaune – pas la personne qui a fait la première faute. L’arbitre … la situation était vraiment très bizarre. “