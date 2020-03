Paris Saint-Germain vs.Dijon FCO – Rapport de match de football – 29 février 2020

Kylian Mbappe a couronné une brillante performance individuelle en marquant deux fois et en créant une autre pour Mauro Icardi alors que le leader du Paris Saint-Germain s’est hissé vers une confortable victoire 4-0 sur Dijon au Parc des Princes.

Avec Neymar et Marco Verratti suspendus et Thiago Silva manquant à cause d’une blessure, le PSG a pris un départ parfait lorsque le milieu de terrain Pablo Sarabia a dirigé un tir de Mishit de Marquinhos devant Runar Runarsson à la troisième minute pour leur donner l’avantage.

Mbappe a ajouté une seconde à la 74e minute, chronométrant parfaitement sa course pour récupérer la balle de Julian Draxler avant d’arrondir Runarsson et de placer la balle dans les bras du gardien de but.

Il a ensuite préparé Icardi pour le troisième du PSG trois minutes plus tard, glissant une passe parfaitement pondérée dans la trajectoire de l’attaquant argentin pour qu’il tire le ballon à la maison.

Kylian Mbappe a joué le rôle principal du PSG contre Dijon en Ligue 1. Photo de Jean Catuffe / .

Le joueur de 21 ans a terminé sa classe de maître offensive avec un deuxième but dans le temps d’arrêt à la fin de la partie, faisant passer le ballon devant l’impuissant Runarsson pour terminer la déroute 4-0.

“Soirée presque parfaite, même s’il y a toujours des choses à améliorer”, a déclaré l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, à Canal + après le match. “Nous avons été un peu malchanceux avant nos buts en deuxième mi-temps, mais nous avons été attentifs – c’était nécessaire.”

La victoire a porté le PSG à 68 points en 27 matchs et a rétabli son avance en tête du classement à 13 après la victoire 3-2 de Marseille sur Nîmes, vendredi soir.

“C’était une victoire méritée. Même en première mi-temps, nous avons créé des occasions, c’est juste que nous n’avions qu’un seul but à marquer”, a ajouté Idrissa Gueye. “Nous avons saisi notre chance dans la seconde pour marquer et gagner.

“Nous allons bien. Nous sommes concentrés et essayons de travailler dur avant [Champions League] match retour contre Dortmund. Il nous reste quelques matches pour travailler dur et rectifier nos erreurs de match aller et gagner. “

Angel Di Maria est sorti au début du match avec une blessure à la jambe, remplacé par Draxler à la 17e minute.

“Je ne pense pas que la blessure à la cuisse de Di Maria soit sérieuse. Il ne se sentait pas à l’aise”, a déclaré Tuchel. “Nous avons parlé et il m’a dit que ce n’était pas de la douleur, mais plutôt de l’inconfort. Il valait mieux ne pas prendre de risques. Nous ferons des tests demain et verrons mercredi [at Lyon in Coupe de France semifinals]. “

Dijon reste juste au dessus des places de relégation avec 27 points.

Jonathan Johnson d’ESPN a contribué à ce rapport.