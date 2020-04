Patrick Vieira – «Offensif» pour parler du football en pleine crise de coronavirus

Joshua Kimmich et Leon Goretzka du Bayern Munich lancent une initiative de lutte contre le coronavirus.

Les entraîneurs français mettront leur argent en commun pour faire un don pour la lutte contre le coronavirus plus tard cette semaine, le manager de Nice Patrick Vieira faisant remarquer qu’il serait “offensant” de parler même de football pendant cette période sans précédent.

COVID-19 a stoppé le monde du football et au-delà au cours des dernières semaines et les goûts du patron lyonnais Rudi Garcia et Vieira, ainsi que d’autres entraîneurs de Ligue 1 et Ligue 2, participeront à un effort pour aider à donner ceux qui ont besoin de soulagement.

S’adressant au site officiel de Nice, Vieira a déclaré qu’il “ne se demandait pas comment et quand le football redémarrerait” et a exhorté chacun à jouer son rôle.

“Il s’agit plutôt de savoir comment le monde entier s’en remettra”, a déclaré Vieira. “Honnêtement, je ne pense pas à la liste des rencontres ou à la fin de la saison, mais plutôt aux victimes de cette crise et à l’impact social et économique qu’elle aura sur notre société.

“Tout le monde devrait comprendre qu’il a un rôle à jouer. Vous, moi, chaque citoyen a un rôle à jouer et nous devons le faire tout le temps, maintenant et aussi à l’avenir.

“Le football prend vraiment un siège arrière pour le moment. La chose la plus importante est de comprendre à quel point cette pandémie est grande et que nous devons rester unis pour lutter contre ce virus. Il est offensant de parler de football.”

Pendant ce temps, s’entretenant avec Canal + des efforts de secours, Garcia, 56 ans, a déclaré que “le moment était venu d’aider.

“Nous ne voulions pas vraiment le faire connaître”, a-t-il déclaré. “Cependant, nous voulons également montrer que nous sommes unis et désireux d’aider.

“Il est en préparation. Nous devrions pouvoir, d’ici la fin de la semaine, être en mesure de le remettre à une organisation nationale.”

La grande majorité des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont confrontés à une ruine financière potentielle en raison de la pause induite par le coronavirus, et le directeur général de Saint-Etienne Xavier Thuilot a admis à La Tribune-Le Progrès qu’il était “inquiet”.

“L’ASSE, comme tous les autres clubs français, est confronté à une situation nouvelle et inconnue”, a-t-il expliqué. “Nous devons rester vigilants et ne pas banaliser cette situation. Le club n’est pas mort mais ne vous faites pas d’illusions: la situation est préoccupante”.

Le président de l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP), Philippe Piat, a confirmé à RMC Sport que des négociations sont en cours pour apaiser les inquiétudes financières immédiates.

“Les discussions avec les clubs sont avancées et en cours”, a-t-il déclaré. “Nous nous réunirons la semaine prochaine pour valider un accord que l’UNFP a négocié avec des représentants.

“Nous sommes en train de trouver un accord entre l’UNFP et les représentants des clubs.

“L’accord que nous concluons permettra aux clubs de traverser plus facilement cette crise de trésorerie.”

Ailleurs, le propriétaire nantais Waldemar Kita a proposé une pré-saison pour les joueurs qui les verrait confinés sur les campus des centres de formation des clubs dans le but de reprendre la saison et de la terminer. … L’arbitre Jerome Miguelgorry a admis que lui et ses collègues restaient en contact via WhatsApp pour lutter contre la “solitude” actuelle sans travail.