Plusieurs clubs français mettent leurs équipes au chômage partiel

Plusieurs clubs français, l’Olympique de Lyon étant le plus représentatif, ont décidé de soumettre des dossiers partiels de réglementation du travail à leur personnel, arrêté depuis plusieurs jours par la suspension de la compétition liée à la crise des coronavirus.

19/03/2020 à 18:39

CET

sport.es

Le Lyon il fut le dernier à rejoindre quelque chose que les plus modestes avaient déjà fait Amiens, Montpellier y Nimes, ce qui signifie que les joueurs voient leur salaire réduit à 85% du salaire brut, comme l’a confirmé Efe, le syndicat français des footballeurs.

La situation est très inégale entre les différents clubs de la première division française, bien que tous ont suspendu leur formation pour se conformer aux restrictions imposées par le gouvernement pour arrêter la transmission du COVID-19.

La plupart d’entre eux ont pris cette décision “sine die”, bien que quatre clubs, Angers, Rennes, Saint-Etienne et Strasbourg, Ils ont été provisoirement suspendus jusqu’à lundi prochain, mesure qu’ils devront manifestement prolonger car le gouvernement les empêche de quitter leur domicile sauf pour des raisons de force majeure.

Ceux qui n’ont pas opté pour le dossier de la réglementation du travail temporaire ont mis leurs joueurs en congés payés, leur permettant de saisir 100% de leur salaire. Lyon mène en France la position selon laquelle le championnat devrait être suspendu et pour les besoins de la qualification rester avec celui de la saison dernière.

Une opinion défendue par son président, Jean-Michel Aulas, et jugé opportuniste par d’autres, qui se souviennent que Lyon n’occupe plus de positions européennes et que la saison précédente, ils ont réussi à obtenir un ticket pour la Ligue des champions.

Conformément à cette position, Lyon a mis son personnel et une grande partie de son personnel non sportif au chômage partiel. Cela signifie, selon le syndicat du football, une baisse de leurs salaires, car les mesures adoptées par le gouvernement pour aider les travailleurs qui perdent temporairement leur emploi n’affectent pas les salaires les plus élevés.

Plus précisément, les aides d’État sont limitées à 4,5 fois le salaire minimum du pays, bien en deçà du salaire moyen de la première division française. Le syndicat français, dont le président, Phlippe Piat, Il dirige désormais la FIFPro européenne, en attendant que l’avenir du championnat de France soit connu avant de prendre une décision.

“Si le championnat se termine, nous estimons que les dommages salariaux pour les joueurs seront moindres, car le chômage comptera comme des vacances maintenant et ensuite ils devront jouer pour leurs clubs en été“Un porte-parole du syndicat a assuré Efe.

C’est le scénario avec lequel ils travaillent, car ils considèrent que le retard de l’Euro Cup et de l’A-Cup America a pour objectif principal de laisser de la place sur le calendrier pour la fin des compétitions interclubs, au cas où le ligue, il y aurait alors des dégâts importants pour les footballeurs, a précisé le porte-parole.

Selon le dernier décompte du ministère de la Santé, en France, 9 134 cas déclarés de coronavirus et 264 décès ont été déclarés mercredi.