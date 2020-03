pourquoi il a pleuré après s’être qualifié pour les quarts

Neymar a fêté comme s’il avait marqué un but en finale de Ligue des champions, but atteint au Parc des Princes, à vide, contre le Borussia Dordmunt. Oui pleura comme un enfant quand l’arbitre a sifflé la fin du match avec un 2-0 sur le tableau de bord qui classait le PSG. C’était la première fois que Neymar atteignait les quarts de finale de cette compétition depuis son départ de Barcelone.

A Paris, qui avait traversé cette phase tout au long de son histoire, il a été critiqué pour un manque d’engagement qui a fini par être un frein pour le club français. Avec Neymar, il était toujours resté au deuxième tour. Neymar a entendu beaucoup de critiques: blessures, cartes, carnavals, anniversaire de sa sœur. Tous ces moments ont poussé Neymar à se sentir redevable envers le PSG

Peu importe ce qui arrivera à votre avenir, Neymar sentait qu’il devait faire quelque chose de spécial, et s’est engagé, selon des sources Le Parisien, pour donner “200% & rdquor; pour que le club parisien avance dans la compétition. Cela a été communiqué à ses proches. Oui les larmes du Parc des Princes étaient une décompression de ce désir qu’il avait si intériorisé. Le désir de Neymar est de voir cette saison au sommet de l’Europe et ce match contre le Borussia était un clic pour lui. Une autre chose est qu’après, le coronavirus a arrêté la compétition et a de nouveau agacé (bien que momentanément) son désir. À ce moment, Neymar sentit qu’il avait fait quelque chose de grand.

C’est ainsi que Neymar a célébré le but contre le Borussia Dortmund | EFE

Selon des sources de la presse française, Neymar se sent mieux quand il est le plus aimé. Il faut se rappeler que son début de saison au PSG a été mouvementé à cause des conversations avec Barcelone, à cause de son envie de quitter la France & mldr; mais finalement il a dû rester. Les fans français n’ont pas aimé tous ces mouvements et l’ont critiqué lors des premières semaines de compétition. Neymar a comparu devant la presse pour s’assurer qu’à partir de là, il allait se battre le plus pour que le PSG atteigne les objectifs fixés. Et basé sur de bonnes performances, des objectifs, de la magie, il a réussi à reconstruire sa relation avec les tribunes. Contre le Borussia, il a célébré son 400e match.

La célébration après la qualification pour les quarts de finale, sur un balcon du stade avec les supporters qui étaient aux portes du stade à cause du coronavirus auquel il n’a pas pu entrer, est une démonstration de cette paix que Neymar a instaurée avec les fans . Cela ne signifie cependant pas que cela se poursuivra en France. Maintenant, il s’entraîne seul à cause du coronavirus.