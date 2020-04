PSG, champion de Ligue 1

C’était un secret de polichinelle, mais il a déjà été officialisé. La Assemblée de la Ligue professionnelle française il a décidé mettre fin à la Ligue 1 et remettre le titre au PSG. L’équipe parisienne, leader avec un avantage de 12 points -et un match de moins- sur l’Olympique de Marseille, il obtient son septième titre au cours des huit dernières saisons. En tout, neuf plaies, un de Saint-Éttiene, avec 10.

30/04/2020

Le à 18:35

CEST

Oscar Cubero

Le gouvernement français a précipité cette décision de la LFP. Cette semaine, on savait que tous les événements sportifs ont été annulés jusqu’au début du mois de septembre en France. Par conséquent, la Ligue 1 n’a pas pu continuer. La Fédération ne voulait pas déclarer la ligue nulle et a clôturé le classement sur la base d’un poids en points par match.

L’équipe de Thomas Tuchel n’a pas eu de rival depuis le début de la saison et, si le championnat avait repris, il aurait chanté le flirt le plus tôt possible. Reste donc à voir qu’adviendra-t-il des Parisiens si la Ligue des champions se joue enfin en août. Vous arriverez au rendez-vous sans avoir joué à un jeu et, en plus, vous ne pourrez pas jouer chez vous dans votre pays.

ASCENT, DESCENTE ET EUROPE

La classification pourrait être de trois manières: comme c’était le jour 19 (fin du premier tour), comme c’était (sans compter le match reporté entre le PSG et Strasbourg) ou basé sur la pondération des points par match (comme cela a été fait). Ce qui signifie que la plupart des clubs avaient un enjeu ont été nerveux toute la semaine.

Finalement, Lorient et Lens passeront en Ligue 1 une fois le championnat repris en septembre. Tolouse et Amiens prendront leur place en Ligue 2. Les compétitions de Coupe, reportée au mois d’août.

L’Olympique de Marseille et Rennes, aux préliminaires, seront les compagnons du PSG en Ligue des championstandis que le Lyon est exclu des positions européennes et finit par payer pour son mauvais début de saison. Lille ira en Ligue Europa, tandis que Nice et Reims, cinquième et sixième, ils doivent attendre pour savoir si les finales de coupe sont jouées pour confirmer sa place dans la deuxième plus haute compétition européenne.

L’une des ligues les plus puissantes d’Europe est maintenant terminée. Reste à savoir si d’autres prendront leur exemple ou, au contraire, ils essaient de le terminer.