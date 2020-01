Voir PSG – Monaco en direct : La 20e journée de Ligue 1, en streaming

Le grand match aura lieu le dimanche 12 janvier lors de la 20e journée de la Ligue 1 2019-2020. Le PSG cherchera à poursuivre sa belle campagne dans la quête d’un nouveau titre, mais il accueillera une équipe de Monaco en progrès qui cherchera à prendre des points lors de sa visite au Parc des Princes.

Depuis le Parc des Princes, l’activité de la 20ème journée de Ligue 1 se poursuit avec le duel PSG – Monaco le dimanche 12 janvier. Vous pourrez suivre les meilleurs moments de ce match en direct. Le PSG poursuit sa série de succès dans le football français et cherchera à imposer à Monaco des conditions à domicile pour rester en tête de la compétition.

La sélection de la Principauté est en lice pour les places européennes et aura à cœur d’ajouter à ses espoirs lors de sa visite à Paris.

Stade : Parc des Princes, Paris, France

Heure : 21h depuis la France.

PSG vs Monaco LIVE

L’équipe du PSG reste l’un des rivaux à battre et est le grand favori pour le titre. En décembre dernier, ils ont battu Amiens 4-1 pour prendre leur place avec 15 victoires et trois défaites en 18 matches.

En milieu de semaine, Paris a signé son billet pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue française après avoir écrasé Saint-Etienne 6-1 grâce à un triplé de Mauro Icardi et des buts de Neymar et Kylian Mbappé, ainsi qu’un but contre son camp.

De son côté, Monaco s’est amélioré, terminant l’année dernière par une grande victoire 5-1 contre Lille pour un total de huit victoires, quatre nuls et six défaites en 18 matches.

L’ASM-FC a été actif samedi dernier lors de la 32e finale de la Coupe de France, où il a battu Reims 2-1 grâce à un doublé de Keita Diao.

👉 Le groupe 🔴⚪️ retenu par Robert Moreno pour #PSGASM pic.twitter.com/1yoIzrQv7Y — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 11, 2020

Le PSG et Monaco connaissent l’importance de ce match, car les deux clubs sont à la recherche de la victoire qui leur permettra de faire parler d’eux en cette nouvelle année. Dans le classement général, nous trouvons Paris en tête avec 45 points, tandis que le Rouge et Blanc est septième avec 28 points dans cette Ligue 1. PSG contre Monaco.

#PSGASM Une défense à 3 ? Fabregas sur le banc ? 🧐 📊 Les chroniqueurs de 3-5-2 donnent leur avis sur l' équipe type de Moreno pour la 2e partie de saison de Monaco : qui a la meilleure ? ⚽️ PSG / Monaco, ce soir à 21H sur CANAL+ pic.twitter.com/S9yZp1BiMP — Canal Football Club (@CanalFootClub) January 12, 2020

🔝💬 #PSGASM Le coach @TTuchelofficial évoque l'état physique du groupe parisien et aborde la rencontre de demain 🆚 l'AS Monaco ⚽️ 🔴🔵 #ICICESTPARIS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 11, 2020

PSG vs Monaco LIVE | ONLINE | LIVE avec Neymar et Kylian Mbappé s’affronteront ce dimanche 12 janvier pour le 20e tour de la Ligue 1. (heure péruvienne) via le LIVE STREAMING de DirecTV Sports au Parque de los Principes.

Le confortable leader de la Ligue 1, le PSG, aura l’occasion idéale d’étendre son avance au classement en jouant à domicile ce dimanche contre un adversaire diminué. Neymar et ses coéquipiers sont également de bonne humeur après la victoire 6-1 de vendredi dernier contre Saint Etienne en Coupe de France.

Mauro Icardi, Neymar et Kylian Mbappe ont marqué les buts du PSG dans cette victoire retentissante. Maintenant, leurs adversaires vont devoir ralentir le rythme de ces attaquants pour obtenir un bon résultat au Parc des Princes.

De son côté, Monaco devra jouer un jeu défensif parfait pour éviter l’efficacité de ses adversaires dans les buts. Ils devront également compter sur les courses sporadiques de Slimani et Ben Yedder pour récupérer les points de ce match.

PSG vs Monaco LIVE : alignements possibles

PSG : Navas ; Dagba, Marquinhos, Silva, Bernat ; Verratti, Paredes ; Mbappé, Draxler, Neymar ; Cavani.

Monaco : Lecomte ; Jemerson, Glik, Maripan ; Martins, Fabregas, Bakayoko, Golovin, Dias ; Slimani, Yedder

PSG vs Monaco LIVE | Horaires mondiaux

Mexique – 14 h 00

Pérou – 15 h 00

États-Unis – 15 h

Équateur – 15 h

Colombie – 15 h 00

Chili – 17 h

Argentine – 17h00

Angleterre – 20h00

Espagne – 21h00

PSG vs Monaco LIVE | Guide des chaînes

Argentine : DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Chili : DIRECTV Sports Chili, DIRECTV Play Deportes

Colombie : DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Equateur : DIRECTV Sports Equateur, DIRECTV Play Deportes

Honduras : Sky HD

Hongrie : Digi Sport 1

Italie : Nove TV

Norvège : Eurosport Player Norvège, Eurosport Norvège

Panama : Sky HD

Pérou : DIRECTV Sports Pérou, DIRECTV Play Deportes

Mexique : Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua : Sky HD

Espagne : Movistar Champions League, Mitele Plus, Movistar+

Suède : Kanal 9 Suède, Eurosport Player Suède

États-Unis : ESPN Deportes+, ESPN Deportes

Uruguay : DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela : DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

