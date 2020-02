Racing Strasbourg 0-0 Amiens SC

Le match a eu lieu ce samedi dans le Stade de La Meinau et qui a fait face à la Strasbourg et à Amiens Il a terminé avec un nul nul entre les deux concurrents. Les deux équipes sont venues égaliser leurs derniers matchs. Il Racing Strasbourg Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel Olympique Lyon. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Amiens SC récolté une égalité à quatre contre la Paris S. Germain, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe à domicile s’est classée en sixième position, tandis que Amiens Il est resté à la dix-neuvième place à la fin du duel.

22/02/2020

Agir à 22h26

CET

Pendant la première période du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé par rapport au 0-0 initial.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en deuxième mi-temps, donc le match s’est terminé avec un résultat de 0-0.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser toutes les modifications disponibles. Dans le Strasbourg ils sont entrés Alexander Djiku, Mothiba Lebo et Dimitri Lienard remplacer Lucien Kevin Zohi, Jeanricner Bellegarde et Majeed Waristandis que le Amiens a donné accès à Haitam Aleesami, Quentin Cornette et Alexis Blin pour Bakaye Dibassy, Fousseni Diabate et Thomas Monconduit.

L’arbitre a montré un carton jaune à Ibrahima Sissoko et Mohamed Simakan par l’équipe locale et Nicholas Opoku, Bongani Zungu, Aurelien Chedjou, Haitam Aleesami, Fousseni Diabate et Thomas Monconduit par l’équipe Amienian.

Après cette égalité, à la fin du match, le Amiens SC Il a été placé à la dix-neuvième position du tableau avec 22 points, au lieu d’être relégué en deuxième division. Il Racing Strasbourg, quant à lui, a pris la sixième place avec 38 points.

Le lendemain sera confronté à la Amiens SC avec lui FC Metz. De son côté, le Racing Strasbourg sera mesurée avant la Montpellier HSC.

Fiche techniqueRacing Strasbourg:Régis Gurtner, Arturo Calabresi, Aurelien Chedjou, Nicholas Opoku, Bakaye Dibassy, ​​Juan Otero, Gael Kakuta, Thomas Monconduit, Bongani Zungu, Fousseni Diabate et Sehrou GuirassyAmiens SC:Matz Sels, Mohamed Simakan, Lamine Kone, Stefan Mitrovic, Kenny Lala, Majeed Waris, Ibrahima Sissoko, Adrien Thomasson, Jeanricner Bellegarde, Lucien Kevin Zohi et Ludovic AjorqueStade:Stade de La MeinauButs:0-0