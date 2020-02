Racing Strasbourg 3-0 Stade de Reims

Il Strasbourg signé une performance exceptionnelle après avoir frappé le Reims lors de la réunion tenue à Stade de La Meinau ce dimanche, qui s’est terminé par un score de 3-0. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs derniers matchs. Il Racing Strasbourg est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté la victoire 0-1 contre le Toulouse FC. Côté visiteurs, le Stade de Reims récolté un match nul à un devant OGC Nice, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Avec ce score, l’équipe de Strasbourg est sixième, tandis que le Stade de Reims C’est dixième après la fin du match.

02/09/2020

À 19:26

CET

SPORT.es

Dans la première moitié, aucune des équipes n’a réussi devant le but, donc les 45 premières minutes se sont conclues avec le même résultat de 0-0.

La deuxième période a commencé favorablement pour l’équipe à domicile, qui a ouvert son compte avec un peu de Alexander Djiku quelques instants après la reprise du jeu, en particulier à la 50e minute. Racing Strasbourg, qui a pris ses distances grâce à un objectif de Majeed Waris qui a permis 2-0. Il a de nouveau marqué l’équipe de Strasbourg, ce qui a augmenté le score grâce à un penalty maximum de Kenny Lala au lendemain, en 90. Enfin, le duel s’est terminé avec un 3-0 au tableau d’affichage.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Racing Strasbourg ils ont sauté du banc Jeanricner Bellegarde, Mohamed Simakan et Mothiba Lebo remplacer Lucien Kevin Zohi, Adrien Thomasson et Ludovic Ajorque, tandis que les changements du groupe de visiteurs Nathanael Mbuku, Derek Kutesa et Marshall Munetsi, qui a sauté sur le terrain pour Alaixys Romao, The Bilal Toure et Moreto Cassama.

L’arbitre avertit Dimitri Lienard par le Strasbourg et à The Bilal Toure par l’équipe de Reims.

Avec cette défaite, après avoir terminé le match, le Stade de Reims Il s’est classé 10e du classement avec 33 points. Il Racing Strasbourg, quant à lui, a atteint la sixième place avec 36 points.

Le prochain engagement de la Ligue 1 pour le Racing Strasbourg c’est contre lui Olympique Lyontandis que le Stade de Reims fera face à la Stade Rennes.

Fiche techniqueRacing Strasbourg:Matz Sels, Kenny Lala, Alexander Djiku, Stefan Mitrovic, Lionel Carole, Lucien Kevin Zohi (Jeanricner Bellegarde, min.73), Ibrahima Sissoko, Adrien Thomasson (Mohamed Simakan, min.81), Dimitri Lienard, Ludovic Ajorque (Lebo Mothiba, min.90) et Majeed WarisStade de Reims:Nicolas Lemaitre, Hassane Kamara, Yunis Abdelhamid, Axel Disasi, Ghislain Konan, El Bilal Touré (Derek Kutesa, min.73), Moreto Cassama (Marshall Munetsi, min.79), Alaixys Romao (Nathanael Mbuku, min.60), Xavier Chavalerin, Moussa Doumbia et Boulaye DiaStade:Stade de La MeinauButs:Alexander Djiku (1-0, min.50), Majeed Waris (2-0, min.82) et Kenny Lala (3-0, min.90)