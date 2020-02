Racing Strasbourg Amiens SC

Samedi prochain à 20h00 aura lieu à Stade de La Meinau le duel entre lui Strasbourg et le Amiens dans le match correspondant à la journée numéro 26 de Ligue 1.

Il Racing Strasbourg fait face à la vingt-sixième journée du tournoi voulant vaincre sa position après avoir tiré le dernier match joué contre le Olympique Lyon. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans 11 des 25 matchs disputés à ce jour et ont une série de 32 buts marqués contre 29 buts.

Côté visiteurs, le Amiens SC a obtenu une égalité à quatre contre Paris S. Germain, ajoutant un point lors du dernier match disputé de la compétition, il vient donc à la rencontre avec la prétention de rester cette fois avec les trois points. Avant ce match, le Amiens SC Il avait gagné dans quatre des 25 matchs disputés en Ligue 1 cette saison, avec un bilan de 29 buts inscrits contre 47 encaissés.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Racing Strasbourg Il a gagné sept fois, a été battu trois fois et a tiré deux fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il doit s’efforcer de gagner. À la maison, Amiens SC Il a un bilan d’une victoire, sept défaites et quatre nuls en 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il doit faire un gros effort lors de sa visite au stade. Racing Strasbourg Si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les rivaux s’étaient déjà affrontés dans le Stade de La Meinau et le solde est de quatre pertes et un nul en faveur de Racing Strasbourg. La dernière fois qu’ils ont Strasbourg et le Amiens Dans ce tournoi, c’était en novembre 2019 et le match s’est conclu par un résultat de 0-4 pour Strasbourg.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de Ligue 1, on peut voir que le Racing Strasbourg Il devance l’équipe visiteuse avec un avantage de 16 points. L’équipe de Thierry Laurey Il se classe septième avec 37 points dans le casier. En revanche, les visiteurs ont 21 points et occupent la dix-neuvième position de la compétition.