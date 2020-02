Racing Strasbourg Stade de Reims

Dimanche prochain à 17h00 aura lieu au Stade de La Meinau le duel entre lui Strasbourg et le Reims le 24e jour de Ligue 1.

Il Racing Strasbourg fait face à l’optimisme pour le match du vingt-quatrième jour après avoir battu en tant que visiteur 0-1 à Toulouse FC joué dans le Stade de Toulouseavec un peu de Majeed Waris. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 10 des 23 matchs disputés à ce jour et ont réussi à marquer 28 buts en faveur et 28 contre.

De son côté, le Stade de Reims a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le OGC Nice lors de sa dernière rencontre, il arrive donc au match avec l’illusion de récupérer des points qui restaient sur son chemin. Sur les 23 matchs qu’il a disputés cette saison en Ligue 1, le Stade de Reims Il a gagné dans huit d’entre eux avec un chiffre de 22 buts pour et 16 contre.

En référence aux résultats comme locaux, le Racing Strasbourg Il a un bilan de six victoires, trois défaites et deux nuls en 11 matchs joués à domicile, donc on ne peut pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il faut s’efforcer de gagner. À la maison, Stade de Reims Il a un équilibre de cinq victoires, quatre défaites et deux nuls en 11 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, c’est donc une équipe qui obtient généralement des points à domicile, ce à quoi le Racing Strasbourg Si vous ne voulez pas ajouter de résultat négatif à la maison.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements dans le fief de Racing Strasbourg et les résultats sont trois victoires et une défaite en faveur de l’équipe à domicile. La dernière fois qu’ils ont joué Strasbourg et le Reims Dans cette compétition, c’était en janvier 2020 et le match s’est terminé par un nul 0-0.

De plus, les deux équipes sont à égalité à 33 points au classement de Ligue 1, donc le match peut être une bonne occasion de défaire les tables. Les locaux occupent la septième place du classement tandis que les visiteurs occupent la neuvième position.