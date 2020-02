Résumé et buts d’Amiens Monaco (1-2) de Ligue 1

Les problèmes ne sont pas résolus du jour au lendemain mais le Monaco de Robert Moreno est une boîte à surprises. La régularité semble être une utopie en raison d’un système défensif qui arrose à chaque match mais à l’avant a une mine d’or avec Slimani et Ben Yedder. Revenez dans les sept dernières minutes du match qui donnent vie. Peut-être qu’à partir de maintenant il les place tous les deux au début.

02/08/2020 à 22:08

CET

Arnau Montserrat

À MOI

LUN

Amiens

Gurtner; Calabresi, Opoku, Chedjou, Dibassy; Monconduit (Zungu 74 ‘), Blin, Otero, Kakuta (Cornette 84’), Diabaté (Mendoza 63 ‘), Guirassy.

Monaco

Lecomte; Henrichs, Maripán, Badiashile, Ballo-Touré, Adrien Silva, Fofana, Golovin; Jovetic (Fàbregas 88 ‘), Ben Yedder, Keita (Slimani 58’).

Buts

1-0 M.9 Guirassy, ​​1-1 M.85 Ben Yedder, 1-2 M.93 Slimani.

Arbitre

Olivier Thual T.A .: Diabaté (42 ‘), Adrien Silva (66’), Golovin (70 ‘), Jovetic (83’).

Moreno s’est assis au début de Fabregas et a opté pour l’entrée d’un Jovetic qui avait déjà donné le triomphe à ceux de la Principauté la veille. Le groupe monégasque ne s’est pas trompé mais le problème est toujours le même. Les erreurs de défense condamnent le bon travail du jeu. Cette fois, c’est un Lecomte qui a commis l’une des erreurs de l’année.

Transfert à Badiashile, ce n’est pas qu’il n’a pas réussi mais qu’il n’a tout simplement pas décollé de la chaussure du gardien de but. Cela a permis à une Guirassy qui l’a également coincée dans l’équipe. Une chaîne de bêtises qui a obligé Monaco à se faire remorquer. Sans autres erreurs, Monaco avait jusqu’à quatre occasions claires de mettre les tables mais ni Ben Yedder ni Keita n’avaient raison au moment de terminer.

Le changement de système avec l’entrée de Slimani a accentué la supériorité en seconde période mais ils n’ont pas non plus trouvé le chemin du but. Ils ont réclamé une pénalité à Golovin les Monégasques qui a suscité des doutes sous les différents angles des caméras mais que l’arbitre a fermé avec du jaune pour le Russe pour ‘pool’.

Celui qui était une pénalité et incompréhensiblement n’a pas été signalé est celui qui a réclamé à juste titre Slimani quinze minutes à jouer. Le match a gardé l’émerveillement de Ben Yedder dans les dernières étapes de l’affrontement avec une volée que seuls les élus sont capables d’imaginer.

Fabregas, qui est entré dans les dernières minutes, a assisté au dernier souffle du corner pour donner un retour qui est sûrement un tournant dans le Monaco de Robert Moreno.