Résumé et buts du match Lille-Lyon (1-0) de la journée 28.

Lyon ne cesse de nous étonner. Quand il a semblé qu’avec l’arrivée de Bruno Guimaraes, l’équipe a pris un bon rythme et l’a reflété avec de bons résultats, elle va et tombe juste avant Lille. La peinture de Rudi Garcia ne trouve toujours pas la clé de la régularité et devant l’équipe de Galtier, il est tombé d’une manière retentissante.

03/08/2020 à 23:24

CET

SPORT.es

Lil

OL

Lille

Maignan; Celik, Fonte, Gabriel, Bradaric; Ikoné (Soumaré, 83¿), Sanches, André, Bamba (Mandava, 94¿); Osimhen et Rémy (Gaitán, 79 ¿).

Olympique Lyon

Lopes; Andersen, Marcelo, Denayer (Traoré, 68¿); Dubois, Tousart (Caqueret, 79), Bruno Guimaraes, Aouar (Terrier, 62), Cornet; Ekambi et Dembélé.

Arbitre

Benoit Bastien. T.A .: Rémy (45¿) / Ekambi (57¿), Traoré (70¿), Tousart (78¿).

Incidents

Pierre-Mauroy (40 000 spectateurs).

Lille a été bien supérieur pendant la majeure partie du match et le but du vieux rockeur Rémy a permis de prendre les trois points qui le maintiennent à la quatrième place. Lyon compte déjà dix points de retard sur la Ligue des champions. La photo de Rudi Garcia n’est pas apparue jusqu’à ce qu’il se rende compte que le match avait déjà perdu.

Et c’est que Lille a joué avec son rival, laissant la possession mais sans lui permettre d’atteindre la zone rivale. Et l’équipe de Galtier a dû marquer. Guimaraes étant désactivé, Lyon a succombé et seul Toko Ekambi a pu sauver un point. Erred. Une défaite qui fait mal. Lyon sait qu’il a un rendez-vous important en Ligue des champions contre la Juventus et les sentiments, en ce moment, ne sont pas vraiment bons. Il est temps de s’améliorer et beaucoup d’atteindre l’Europe.