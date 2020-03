Résumé et buts du match Nice-Monaco (2-1) de la journée 28.

Cruelle défaite de Monaco, qui est passée du match à la défaite en quelques minutes. Ceux de la Principauté ont envoyé un ballon à la barre transversale en 88 ‘et dans l’extension Dolberg a tourné le tableau des scores. Bâton dur pour Robert Moreno, qui a déjà perdu deux points contre Reims le jour dernier à cause des poteaux: ils ont envoyé trois balles au bois. Cette fois, «seuls» étaient deux, un par partie

07/07/2020 à 23:06

CET

SPORT.es

NICE

LUN

Nice

Benitez; Danilo, Dante, Sarr; Wague, Lusamba (Ganago, 85 ‘), Melou, Durmisi (Herelkle, 56’); Claude-Maurice, Dolberg et Ounas (Maolida, 77 ‘).

Monaco

Lecomte, Rubén Aguilar, Glik, Maripan, Fode Touré; Cesc (Slimani, 71 ‘), Bakayoko, Fofana; Golovin, Ben Yedder, Jovetic.

Buts

0-1 M. 32 Ben Yedder. 1-1 M. 59 Dolberg. 2-1 M. 92 Dolberg.

Arbitre

Amaury Delerue. TA: Danilo (51 ‘) / Glik (26’), Cesc (71 ‘), Slimani (82’). TR: Jovetic (86 ‘)

Sans trop presser l’accélérateur, Monaco s’est immobilisé avec un avantage minime. Ben Yedder a pris une passe à l’arrière de la défense, le travail de Bakayoko, pour surmonter la sortie de Benitez en piquant le ballon. Jovetic avait le deuxième dans ses bottes, mais le tir lointain et puissant du Monténégro s’est violemment écrasé dans la barre transversale.

Nice s’est avancé après avoir traversé des vestiaires et, après avoir traîné dans la zone de visite et avoir apprécié une approche intéressante, égalé le duel à Dolberg. Le Danois a dirigé le centre à droite d’Ounas.

Le but a abaissé les révolutions du duel, jusqu’à ce que dans le dernier tronçon les visiteurs soient encouragés. Bakayoko a testé Benitez avec un tir d’un demi-tour et Golovin a envoyé le ballon à la barre transversale deux minutes plus tard. Avant l’arbitre a envoyé Jovetic tout droit rouge après avoir consulté le VAR après un tacle dur du joueur monégasque sur Fofana.

Le duel était ouvert et tout pouvait arriver. Et c’est arrivé. Dolberg a avancé à Lecomte sur un mauvais tir de Wagué et a marqué la finale 2-1.