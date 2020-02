Résumé et buts du PSG-Dijon de la Ligue 1 (4-0)

Les eaux sont tombées plus calmement dans le Parc des Princes. Il n’y a pas eu d’exposition mais finalement il y a eu une victoire. Ils ont échoué et ont échoué ceux de Tuchel qui ils n’ont pas résolu jusqu’au dernier tronçon du match avec un Icardi qui en a profité pour réclamer sur le banc. Mais le protagoniste était encore Mbappé qui a laissé un résultat beaucoup plus large vu ce qui a été vu sur le green.

29/02/2020 à 19:33

Arnau Montserrat

Keylor Navas; Kehrer, Kouassi (murs 72 ‘), Kimpembe, Juan Bernat; Marquinhos, Gueye, Sarabia, Di María (Draxler 17 ‘); Mbappé, Cavani (Icardi 71 ‘).

Rúnarsson; Manga, Coulibaly (Cadix 75 ‘), Aguerd; Alphonse, N’Dong, Lautoa (Amalfitano 72 ‘), Mendyl; Mavdidi (Sammaritano 64 ‘), Baldé, Tavares.

1-0 M.3 Sarabia, 2-0 M.74 Mbappé, 3-0 M.77 Icardi, 4-0 M.90 Mbappé.

Thomas Leonard (France) T.A .: Juan Bernat (16 ‘).

Sans Neymar, sanctionné, et aussi sans Mauro Icardi. Quelque chose qui a cessé d’être une nouvelle. Les rumeurs qui l’ont renvoyé en Italie semblent avoir fait des ravages sur l’attaquant argentin qui accumule substitution après substitution. Même lorsque Di María s’est blessé à la 17e minute, il n’est pas entré sur le terrain. Même Draxler semble en avance.

Tout d’abord, Sarabia était déjà passé à la sienne à la troisième minute du match en profitant d’un tir raté de Marquinhos, il avait été mordu par le Brésilien, mais l’attaquant espagnol était prêt à mettre la botte et à dévier la direction de la balle trompant un Rúnarsson C’était le meilleur de la première partie.

Le gardien islandais désespérait d’un Mbappé qui avait des occasions infinies. Le plus clair, cependant, a été souligné Cavani qui a envoyé un laissez-passer qui lui avait servi précisément la fin française. Ce n’était pas le jour de l’Uruguayen qui en seconde période a continué à gaspiller des buts chantés.

Le moment est venu où il s’est même lassé de lancer et a décidé de donner des buts. Au moins, il a essayé. Avec Mbappé seul, il lui a envoyé une balle apparemment simple qui lui a fait punir Kylian qui a raté son meilleur partenaire brésilien. Neymar, présent dans le Parc des Princes malgré les spéculations sur le carnaval, sera de retour le lendemain.

Il devait le faire lui-même. Mbappé a finalement trouvé le chemin des buts dans les dernières minutes match pour condamner un match qui avait été étouffé sur les Parisiens. Victimes de la vie, Icardi est entré par Cavani et il a fallu cinq minutes pour marquer. Le premier, il a dû clore le match. Cela pourrait être revendiqué.