Résumé et objectifs de Dijon

Après trois victoires consécutives Le Monaco de Robert Moreno a fait un petit pas en arrière dans ses aspirations de finir en Europe en laissant deux points lors de sa visite à Dijon (1-1). Mama Baldé devant «les moutardes» mais Maripán correspondait à un match qui pourrait tomber de chaque côté dans la dernière ligne droite.

22/02/2020 à 22h21

CET

Roger Payró

Dijon

Runarsson; Chafik, Ecuele Manga, Aguerd, Mendyl; Amalfitano, Ndong; Mavididi (Cadix, 73 ‘), Sammaritano (Jordan Marie, 62’), Chouiar (Mama Baldé, 6 ‘); et Tavares.

Monaco

Lecomte; Aguilar, Badiashile, Maripán, Ballo Touré; Adrien Silva, Fofana, Bakayoko; Jovetic (Fàbregas, 78 ‘); Ben Yedder et Slimani.

Buts

1-0 M. 56 Mama Baldé. 1-1 M. 79 Maripán.

Arbitre

François Letexier. TA: Ecuele (90 ‘).

Incidents

Stade Gaston Gérard. Environ 10 000 spectateurs.

La vérité est que les choses ne pourraient pas empirer pour toute la Bourgogne. Chouiar il s’est penché mal sur un saut et a dû être retiré sur une civière affligée avec son genou. Maman Baldé est arrivée. Il n’y a pas de mal qui ne vienne pas pour de bon, car celui de Guinée-Bissau était chargé d’ouvrir la boîte. Bien sûr, dans la seconde moitié.

Avant les vacances, Dijon et Monaco ont montré très peu d’attaque. Le plus clair était pour Slimani devant l’équateur mais Runarsson Il lui a refusé les deux d’une main ferme. Déjà dans la deuxième fois, l’attaquant algérien a de nouveau profité de l’occasion pour faire avancer l’ensemble de la Principauté. Cette fois, c’est le peu d’espace dans un tir quelque peu déséquilibré qui l’a empêché de marquer. Et de 0-1, il est passé à 1-0 dans une action que Moreno n’aimait sûrement pas.

Mama Baldé a profité des erreurs de Ballo Toure et Adrien Silva et a jeté une double pipe, d’abord à Maripán puis à Lecomte pour donner son avantage. Il a eu du mal à réagir à Monaco, ce qui n’a pas gêné celui de Stéphane Jobard. Cependant, dans un jeu de balle stationnaire, il a trouvé le prix. Slimani a terminé un coup franc au deuxième poteau et Maripán ramassé le rejet après l’intervention de Runarsson.

1-1 a donné lieu à un nouveau match dans les dernières minutes. Slimani pardonné inexplicablement de la même manière que Amalfi Il a fini fatalement avec sa tête cinq minutes plus tard et dans le temps supplémentaire Tavares Il a fait un choix clair. Face à face contre Lecomte mais l’attaquant dijonnais s’est endormi et le but monégasque s’est bien rétréci. Au final, répartition des points qui n’en laisse aucun satisfait.