Résumé et objectifs de Lille

Il a mis les piles à l’heure à Marseille pour trace dans le Pierre-Mauroy. Il semblait que Lille était pleinement impliqué dans la lutte pour la Ligue des champions, mais les buts de Mandava seul et de Benedetto en moins de trois minutes ont tourné la lumière pour s’installer en deuxième position. Ils ont déjà 11 points d’avance sur le troisième classé.

16/02/2020 à 23:08

CET

sport.es

Lil

OM

Lille

Maignan; Celik, Fonte, Djalo, Mandava; Onana (Weah, 80 ‘), Sanchez, Bamba, Ikoné; Rémy (Luiz Araújo, 75 ‘), Osimhen.

Olympique Marseille

Mandanda; Sakai (Ake, 64 ‘), Álvaro, Caleta-Car, Amavi; Sanson, Kamara, Rongier (Strootman, 89 ‘); Sarr, Benedetto (Radonjuc, 83e), Germain.

Buts

1-0 M.51 Osimhen. 1-1 M.67 Mandava (p.p). 1-2 M.69 Benedetto.

Arbitre

F. Schneider. TA: Caleta-Car (9 ‘), Amavi (30’), Benedetto (35 ‘), Ake (92’), Strootman (94 ‘).

Incidents

Match joué au Stade Pierre-Mauroy.

Lille a précipité les options pour rejouer la Ligue des champions l’année prochaine. Et c’est pourquoi il est apparu comme un tir pour atteindre un objectif précoce qui laissait les choses face à un rival direct. Cependant, malgré le domaine en termes de possession et d’occasions, l’électronique n’a pas bougé. Osimhen et Rémy ont rencontré Mandanda dans une première section des plus électriques, où peu à peu le rythme diminuait.

Et les buts qui ne sont pas venus en première mi-temps, sont venus après la pause. Osimhen décochée, a reçu un laissez-passer pour l’espace Bamba et Il a piqué le ballon pour faire le premier de la soirée. Mais dans un contexte visible et invisible, le match a complètement changé. L’arbitre a annulé le but de Rémy et Marseille a raté un penalty. Le duel était hors de contrôle.

Mais l’OM n’allait pas s’effondrer. Et en trois minutes, ils ont retracé la réunion. Mandava, qui était sous la ligne de but, Il a été marqué tout seul pour tenter de rejeter un tir puissant à la sortie d’un coin. Ils le fêtaient encore quand Benedetto a fait le deuxième, terminant au premier contact un centre de Germain. Revenez «express» pour caresser la Ligue des champions.