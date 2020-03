Résumé et buts de Marseille – Amiens

Voyage inattendu de Marseille. Il OM reçu dans le Regarde moi à un Amiens il a disputé 15 matchs sans gagner, une opportunité parfaite pour gagner sa deuxième place. Malgré une avance de 2-0 sur le tableau de bord, la fragilité défensive et le manque de contrôle dans les dernières minutes ont permis à l’équipe de Picardie d’égaliser le duel dans la remise. Villas-Boas, a fait un féroce, a vu le rouge pour ses protestations à l’arbitre après le coup de sifflet final.

L’OM a commencé le duel impétueusement, mais il a été rapidement contenu par un Amiens très défensif ‘Les phochéens’ dominaient le cuir en champ rival, mais sans générer d’occasions de danger. Et les chuchotements dans le Regarde moi Ils ont grandi. Le seul coup franc avait été un droit de Payet près du poste. De Benedetto, vêtu d’un bonnet de bain après que sa tête saignait dans un ensemble aérien, aucune nouvelle.

Les tables semblaient insurmontables pour se reposer. Mais à propos de la corne, Sanson est allé à l’intérieur des lignes pour surprendre Gurtner avec un pied gauche éphémère qui a glissé au centre du but. Le ballon est allé vite et a fait un étranger, c’est vrai, mais le gardien de but a raté les réflexes. La concession semblait fatale et c’est à cause de quelque chose OM c’était la seule équipe du Flirt 1 qu’il avait remporté tous les matchs dans lesquels il avait publié le score.

Il Marseille Il est retourné sur le terrain déterminé à condamner. Il l’avait Payet, qu’il a pardonné. La peur a déclenché la Amiens, qui s’est lancé dans l’attaque comme il ne l’avait pas fait jusqu’à présent. Le duel s’est ouvert et les espaces se sont multipliés. L’équipe picarde est arrivée à plusieurs reprises avec un danger, mais il manquait de définir. Avec des mètres devant, OM mettre la terre entre les deux dans un plan de Payet qui a glissé dans l’arc après avoir frotté contre un adversaire.

Le but a quitté le Amiens Contre la toile. Le duel a connu quelques révolutions et Villas-Boas a donné du repos à des joueurs importants comme Payet. Les rotations ont servi à Florian Thauvin Il reviendra sur le terrain après six mois d’absence en raison d’une grave blessure à la cheville.

Mais lorsque le jeu semblait déjà condamné, le crash a pris un tour de script inattendu. Amavi commis une pénalité pour Guirassy, qui a transformé la peine maximale. Hésitant, le Marseille était sur le point de monter la cravate deux minutes plus tard dans un corner qui Chedjou Il hocha la tête contre la barre transversale. Silence dans le Regarde moi. Je souffrirais.

Le pire était encore à venir. À la sixième minute du temps additionnel, Ghoddos terminé le but de la petite zone un centre bas de Calabresi de l’aile droite. La tragédie a été confirmée. Ça n’a pas aidé OM n’ayant perdu qu’un de ses 16 derniers matchs Flirt 1. Après le dernier bip, Villas-Boas Il a vu le carton rouge pour ses protestations en colère contre l’arbitre. L’image vivante de la frustration marseillaise.