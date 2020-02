Résumé du match de OM-TFC

Marseille remporte une nouvelle victoire en s’imposant à Toulouse (1-0) avec un solo de Payet qui sert à s’installer de plus en plus en deuxième position du tableau derrière le PSG. Justement, la photo de Thomas Tuchel a été la dernière équipe capable de conduire le genou à l’OM en championnat (4-0), où il n’a pas perdu depuis le 27 octobre 2019. Ce samedi, malgré une image juste, Payet lui a valu trois points.

02/08/2020 à 20:18

Marseille

Mandanda; Sarr, Álvaro González, Caleta-Car, Amavi; Maxime Lopez (Strootman, 78 ‘), Kamara, Sanson (Sakai, 86’); Payet, Germain et Radonjic (Khaoui, 67e).

Toulouse

Kalinic (Reynet, 37 ‘); Moreira, Gabrielsen, Diakité, Sylla; Je vais saigner; Said (Taoui, 78 ‘), Koné, Makengo, Boisgard (Adli, 70’); et Leya.

Arbitre

S. Frappart. TA: Álvaro (15 ‘) / Makengo (61’) et Sylla (71 ‘).

Incidents

Vélodrome 45 000 spectateurs

Contrairement à d’autres duels, Marseille ne se sentait pas à l’aise avec le coliste et en fait les arrivées les plus claires sont de Toulouse. Seul un tir au but en première mi-temps a mis en évidence les problèmes de l’équipe de Villas-Boas, qui n’était pas des jambes très fraîches après avoir joué il y a trois jours contre Saint-Étienne. Cependant, pour Payet Vous n’avez pas besoin de fraîcheur pour être décisif.

Peu de temps après la reprise, le bout français reçu de Sarr et d’au-delà du front il a pris un coup de pied impossible pour Reynet. Déjà huit buts et trois passes décisives pour l’ancien West Ham, qui n’est qu’à un niveau similaire à sa première saison en tant que «marteau». Mandanda Il a eu sa part de proéminence en sauvant 1-1 contre Leya et le gardien de but a permis à Marseille d’ajouter son troisième match de suite sans ajustement. Triomphe du raclage approuvé, mais cela en vaut également la peine.